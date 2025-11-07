Еврокомиссия запретила мультивизы для россиян: обоснования, условия, исключения

Еврокомиссия утвердила новые правила, фактически отменяющие многократные шенгенские визы для большинства граждан РФ. Решение принято из-за продолжающегося конфликта на Украине и обострения отношений между Россией и странами Евросоюза. В Брюсселе заявляют, что цель изменений — «снизить риски безопасности» и ограничить злоупотребления при пересечении границ. По новым правилам россиянам придется подавать на визу каждый раз, когда они собираются в страны Евросоюза. Запрет начнет действовать 8 ноября. Что известно о решении — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Как ЕК обосновала решение

Европейская комиссия объясняет ужесточение правил ухудшением миграционной ситуации после ввода войск РФ на территорию Украины. В документе говорится об актах саботажа на территории европейских государств и в международных водах Балтики, кибер- и промышленном шпионаже и использовании виз для пропаганды и подрывной деятельности. В этих условиях, считает EC, российские заявители требуют более тщательной и частой проверки.

Условия и исключения

Многократные визы в общем случае теперь не выдаются, но сделаны исключения:

Близкие родственники (супруги, дети до 21 года, усыновленные дети, родители) граждан ЕС или лиц, легально проживающих в странах ЕС — мультивиза на один год, если у заявителя за предыдущие два года было не менее трех полученных и реально использованных виз.

Транспортные работники (моряки, дальнобойщики, водители автобусов, члены поездных бригад) — мультивиза на 9 месяцев, при условии, что в последние два года у них было минимум две использованные визы.

В исключительных, обоснованных случаях: независимые журналисты, правозащитники, гражданские активисты и «иные уязвимые категории». После отдельного рассмотрения им могут выдать мультивизу до пяти лет.

На иностранцев, проживающих в РФ, продолжают распространяться обычные правила выдачи.

Что еще нужно знать

Уже выданные к моменту решения визы не аннулируются.

Решение ЕК распространяется на заявления краткосрочных (до 90 дней) виз.

Решение подписано в четверг, 6 ноября. Мера относится ко всем новым заявлениям, поданным в РФ, но конкретная дата начала применения может зависеть от внутренних инструкций консульств и от даты публикации в Официальном журнале Евросоюза. ЕК рекомендует ориентироваться на уведомления посольств или визовых центров конкретных стран.

Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн участвуют в применении новой политики. Дания обязана выполнить решение на основании своего национального права. Ирландия не участвует.

Матвей Иващенко