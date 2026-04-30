На Кубани объем продаж препаратов от ожирения вырос на 211%

В первом квартале 2026 года аптеки Краснодарского края продали препаратов для борьбы с ожирением на 1,2 млрд руб., что на 211% больше, чем в аналогичный период 2025 года, когда показатель составлял 412,2 млн руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе DSM Group.

Рост продаж препаратов от ожирения в регионе отмечен и в количественном выражении. Так, в январе—марте 2026 года на Кубани было продано 193,4 тыс. упаковок препаратов для борьбы с лишним весом, что на 144% больше, чем годом ранее,— 79,4 тыс. упаковок.

В тот же период средневзвешенная цена за упаковку препарата для лечения ожирения в Краснодарском крае выросла на 28% — с 5,1 до 6,6 тыс. руб.

В число самых популярных препаратов вошли Тирзетта (33,8% от общего числа продаж), Семавик (21,6%), Велгия (13,2%), Седжаро (13%) и Квисента (7,1%).

Наталья Горбенко