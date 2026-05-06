Объем налоговых доходов в бюджет Ростовской области вырос на 4,8 млрд рублей

В период с января по апрель 2026 года объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Ростовской области составил 112,8 млрд руб., что на 4,4% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в региональнои управлении ФНС России.

Согласно данным налогового ведомства, рост доходов обеспечен за счет увеличения поступлений по ключевым налогам. «Налог на доходы физических лиц стал ключевым драйвером роста: за четыре месяца 2026 года поступления увеличились на 14,1%, а налог на прибыль организаций обеспечил рост поступлений на 2,2%»,— отметили в ведомстве.

Уточняется, что доля поступлений субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в объеме консолидированного бюджета региона составляет 30,2% с ростом на 2,4%к аналогичному периоду прошлого года.

Наталья Шинкарева