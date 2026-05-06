Журналисту «Новой газеты» Ролдугину продлили арест до июля

Тверской районный суд Москвы продлил до 10 июля срок содержания в СИЗО журналиста «Новой газеты» Олега Ролдугина. Его обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

По информации «РЕН ТВ», защита просила перевести обвиняемого под домашний арест. Ролдугин отметил, что у него на иждивении находятся родители-инвалиды и трое детей. По его словам, он не может повлиять на ход расследования, так как все материалы по делу изъяты. Вину он признал частично.

Журналиста задержали днем 9 апреля. По версии следствия, он использовал боты для пробива информации, которую впоследствии упоминал в своих материалах. 10 апреля Ролдугина отправили под стражу. По вменяемой статье (ч. 3 ст. 272.1 УК) работнику прессы грозит до шести лет колонии.

Перед задержанием силовики провели обыски в доме и редакции «Новой газеты». На заседании об избрании меры пресечения фигурант заявил, что подельников у него нет, и просил не отправлять его в СИЗО. По его словам, во время обыска у него изъяли документы, из-за чего он не смог бы скрыться за границей. Адвокат обвиняемого также просила избрать более мягкую меру пресечения.

Никита Черненко