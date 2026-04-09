Журналиста «Новой газеты» Олега Ролдугина задержали по делу об использовании ботов для пробива

Обозревателя «Новой газеты» Олега Ролдугина задержали в Москве по делу об использовании персональных данных (ст. 272.1 УК). Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Олег Ролдугин фигурирует в уголовном деле, он задержан и находится на допросе», — сказал собеседник агентства. В квартире журналиста и в редакции «Новой газеты» прошли обыски.

Кто еще проходит по уголовному делу, кроме Олега Ролдугина, неизвестно. В марте Савеловский суд Москвы одобрил ходатайства об обысках у трех человек по статье 272.1 УК.

Расследованием занимается главное следственное управления ГУ МВД по Москве. По данным полиции, в 2025-2026 годах несколько журналистов издания обращались к «частным ресурсам хранения персональных данных», а после использовали полученную информацию для публикации материалов.