«Промпарк» получит субсидию в 1,2 млрд рублей на капвложения в ОЭЗ «Ижевск»

Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов подписал постановление о выделении субсидии управляющей компании «Промпарк» на капвложения в особую экономическую зону (ОЭЗ) «Ижевск». Документ опубликован на сайте кабмина.

Из постановления следует, что общий объем капвложений в строительство объектов ОЭЗ составит в 2024-2029 годах чуть более 5,1 млрд руб. Общий размер субсидии в 2026 году — 1,2 млрд руб. В частности, речь идет о строительстве сетей водоснабжения и водоотведения, объектов электросетевого хозяйства, автодорог и др.

Напомним, в апреле власти Удмуртии подали заявку Минэкономразвития России на создание ОЭЗ. В 2026 году ожидается завершение ввода в эксплуатацию всех видов инфраструктуры, газ был подведен в октябре 2025 года. Участки уже размежеваны. Инвесторам они будут предоставлены в аренду под строительство корпусов.

На территории будущей ОЭЗ появится комбинат по обработке рулонной стали. Строительство объекта площадью 32 га началось в январе 2025 года. Завод возводит объединенная компания «РусТехнологии Ижевск», учредителем которой является гражданин Китая Ма Дэмин. Соглашение о строительстве завода между правительством Удмуртии и компанией было подписано в июне на ПМЭФ.

Впервые о возможности подачи заявки на присвоение территории под Ижевском площадью 190 га статуса ОЭЗ начали говорить в 2021 году. В августе 2023 года Минэкономики РФ поддержало идею создания ОЭЗ в Удмуртии.