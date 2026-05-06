Встроились системой

ИТ-сектор Ставропольского края по итогам 2025 года сформировал совокупную чистую прибыль 3,66 млрд руб.: положительный финансовый результат показали 170 компаний, тогда как 76 организаций зафиксировали убыток на 281 млн руб. «Ъ-Кавказ» проанализировал отчетность 71 компании с прибылью от 1 млн руб. Эксперты полагают, что в ИТ–отрасли региона усиливается концентрация прибыли — основной вклад в рост обеспечен крупным игроком, тогда как совокупный результат остальных участников остается близким к уровню предыдущего года, что связано с зависимостью рынка от крупных инфраструктурных контрактов и нишевых программных продуктов.



Данные СПАРК–Интерфакс за 2024–2025 годы указывают на изменение структуры прибыли. В 2024 году 162 ИТ-компании региона сформировали около 1,9 млрд руб. чистой прибыли, из которых порядка 1,1 млрд руб. пришлось на АО «Монитор Электрик». В 2025 году 170 компаний показали уже 3,66 млрд руб. прибыли, при этом вклад «Монитор Электрик» составил 2,89 млрд руб. Таким образом, без учета крупного игрока совокупный финансовый результат остальных участников рынка остается на уровне порядка 0,7–0,8 млрд руб.

АО «Монитор Электрик» работает в сегменте промышленного и энергетического программного обеспечения. Компания разрабатывает системы управления энергосетями, диспетчерские комплексы, аналитические модули и тренажеры для персонала. Основой продуктовой линейки является платформа СК-11, на базе которой создаются решения для управления электросетями, подстанциями и генерирующими объектами в режиме реального времени.

Продукты компании применяются системными операторами, сетевыми и генерирующими организациями, а также промышленными предприятиями, обеспечивая сбор, обработку и анализ данных энергосистем, а также прогнозирование режимов их работы. Компания также развивает решения для обучения диспетчеров и защищенного обмена данными.

Финансовая динамика компании носит проектный характер. После выручки 2,16 млрд руб. в 2023 году показатель снизился до 1,79 млрд руб. в 2024 году, а затем вырос до 4,06 млрд руб. в 2025 году. Чистая прибыль достигла 2,89 млрд руб., что соответствует маржинальности более 70%. В компании работает около 400 сотрудников.

Второе место по прибыли занимает ООО «Рус-Билет», развивающее цифровые платформы для продажи автобусных билетов и управления перевозками. Компания создает инфраструктуру для перевозчиков, включающую системы управления рейсами, динамического ценообразования, учета загрузки, интеграции с автовокзалами и онлайн-агрегаторами. Платформа объединяет перевозчиков, агентские сети и пассажиров, формируя единое цифровое пространство продаж.

Выручка компании выросла с 226,6 млн до 526,6 млн руб., а чистая прибыль — с 34 млн до 195,2 млн руб. Маржинальность превышает 35%. Одновременно фиксируется значительный рост дебиторской задолженности, превышающей половину годовой выручки.

Смежный транспортный сегмент представлен ООО «Автотрекер», создающим системы управления автопарками и телематические сервисы. Продукты компании включают платформы мониторинга транспорта на базе GPS/ГЛОНАСС, системы контроля топлива, маршрутизации и анализа работы водителей. Выручка компании выросла с 291,6 млн до почти 370 млн руб., при этом чистая прибыль снизилась до 34,8 млн руб., а маржинальность опустилась ниже 10%. В компании работает 139 сотрудников.

Сегмент компаний, которые внедряют, настраивают и обслуживают готовые ИТ-системы под конкретных заказчиков, представлен ООО «Бизнес ИТ», специализирующимся на интеграции и сопровождении информационных систем для органов власти и бюджетных учреждений. Компания реализует проекты по автоматизации документооборота, внедрению учетных систем и цифровизации муниципальных сервисов. Выручка компании достигла 249,5 млн руб., прибыль составляет 45–56 млн руб., при этом рентабельность находится на уровне 20–22%. Более трети доходов формируется за счет государственных контрактов.

Сегмент инженерного программного обеспечения представлен ООО «Неолант Сервис» и ООО «Инфоком-С». Компании разрабатывают системы управления инженерными данными, цифровые модели объектов и решения для интеграции промышленной информации. Продукты используются в энергетике, строительстве и промышленности, включая проекты, связанные с государственными программами и НИОКР.

Средний слой рынка формируют компании, работающие в контуре крупных промышленных групп.

ООО «Энергомера Софт» при выручке свыше 200 млн руб. и штате более 130 человек демонстрирует прибыль на уровне нескольких млн руб. Компания разрабатывает программные комплексы для учета электроэнергии и других ресурсов, системы сбора и обработки данных, биллинговые решения и инструменты диспетчеризации.

Аналогичную модель демонстрирует ООО «Миртек — программные продукты», где при выручке более 120 млн руб. прибыль составляет около 6 млн руб. Компания разрабатывает решения для учета и анализа потребления коммунальных и энергетических ресурсов — прежде всего, электроэнергии, а также тепла, воды и газа — и их интеграции с биллинговыми системами.

Параллельно действует группа небольших продуктовых компаний, включая ООО «Смарт Решения», ООО «СГУ ИТ-Сервис», ООО «КВС Групп» и ООО «ПрофАгро», которые при минимальных штатах демонстрируют прибыль на уровне 5–7 млн руб. в год.

Основной массив второго дивизиона составляют сервисные компании, работающие в сегменте внедрения и сопровождения решений. Их бизнес характеризуется стабильной выручкой и ограниченной прибыльностью.



Нижний слой рынка представлен микробизнесом с прибылью 1–2 млн руб., где финансовый результат напрямую зависит от загрузки специалистов.

Структура собственности ИТ-компаний региона остается преимущественно фрагментированной и сосредоточенной у основателей и управленческих команд. В большинстве случаев бизнес контролируется одним мажоритарным владельцем или узкой группой партнеров. Среди ключевых бенефициаров рынка выделяются руководитель АО «Монитор Электрик» Андрей Конев, глава ООО «Бизнес ИТ» Юрий Лабушкин, совладелец «Рус-Билета» Сергей Тонин, а также Иван Исаков, контролирующий «Неолант Сервис».

Отдельные компании формируют локальные связки. Так, Владимир Копытов выступает совладельцем сразу нескольких структур — ООО «Инфоком-С» и ООО «СГУ-Инфоком». В целом рынок не демонстрирует признаков консолидации и остается распределенным между владельцами-экспертами, а не крупными корпоративными структурами.

По мнению опрошенных «Ъ-Кавказ» экспертов, такая структура напрямую влияет на распределение прибыли и модель развития отрасли.

«Ставропольский ИТ-рынок сегодня — это, по сути, «Монитор Электрик» и все остальные. Мы наблюдаем классический «эффект пылесоса»: один игрок за счет уникальной ниши в энергетике аккумулирует основную маржу региона, оставляя остальным низкодоходный хвост в виде интеграции, сервиса и техподдержки»,— говорит аналитик ИТ-рынка Алина Киселева.



По ее словам, специфика бизнеса компании заключается в том, что она работает не столько на открытом рынке госзакупок, сколько в контуре крупнейших энергетических структур, включая сетевые и генерирующие компании.

«Речь идет о квазигосударственном спросе: такие решения закупаются в рамках инфраструктурных проектов и инвестиционных программ отрасли, часто в формате долгосрочных контрактов или внедрений с высоким порогом входа. Это не классические тендеры, а технологическая зависимость заказчика от конкретного разработчика, что и формирует сверхмаржу»,— поясняет эксперт.

По ее словам, без собственного тиражируемого продукта региональные компании рискуют оставаться заложниками инфраструктурных циклов и крупных заказчиков. При этом интеграторы вроде «Автотрекера» или «Бизнес ИТ» попадают в ловушку масштабирования: каждый новый миллион выручки требует найма специалистов, из-за чего растет фонд оплаты труда и сжимается маржа.

«Это фактически бег на месте — оборот увеличивается, а прибыль стагнирует. В отличие от них, платформенные решения типа «Рус-Билета» зарабатывают не на часах разработки, а на транзакциях, что обеспечивает более устойчивую динамику, хотя и создает риски в виде роста дебиторской задолженности»,— говорит Алина Киселева.

Она отмечает, что статистически регион выглядит растущим, однако без учета крупнейшего игрока рынок демонстрирует стагнацию прибыли.

«Финансовая модель отрасли складывается из трех слоев: инфраструктурные разработчики, продуктовые компании и микрокоманды. При этом именно малые команды формируют ключевую эффективность рынка: один специалист в таких компаниях способен генерировать прибыль, сопоставимую с целыми подразделениями крупных интеграторов. Это фактически «бутиковая» экономика, где ценность создается не масштабом, а глубиной компетенций»,— полагает директор консалтинговой компании IT Markets Александр Беридзе.



По его мнению, компании, работающие в контуре промышленных групп, такие как «Энергомера Софт» или «Миртек – программные продукты», изначально не ориентированы на максимизацию прибыли — их задача поддержка основного бизнеса. В результате регион формирует смешанную модель, где крупные игроки обеспечивают масштаб, а небольшие команды — рентабельность.

Роман Лаврухин