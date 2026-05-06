Кубань вошла в топ-10 регионов РФ по продажам новых автомобилей в 2026 году

Краснодарский край и Ростовская область вошли в число десяти регионов России с наибольшими продажами новых транспортных средств по итогам января—апреля 2026 года. Об этом свидетельствуют данные центра компетенций ГК «Электронный паспорт» АО «ППК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Краснодарский край занял пятое место в рейтинге: за четыре месяца в регионе было реализовано 17,3 тыс. легковых автомобилей, что соответствует 4% общероссийского рынка. Ростовская область расположилась на десятой позиции с результатом 10,2 тыс. машин и долей около 3%.

В целом по России рынок новых транспортных средств за отчетный период вырос на 7% в годовом выражении и составил 430,97 тыс. единиц. Продажи легковых автомобилей увеличились на 11%, до 384,7 тыс. штук.

Лидером рынка остается Москва, на которую приходится 13% продаж (51,8 тыс. автомобилей). Далее следуют Московская область (28,4 тыс.) и Санкт-Петербург (22 тыс.).

Отдельной тенденцией стало увеличение спроса на электромобили. За четыре месяца в стране было реализовано 3,7 тыс. новых электрокаров, что на 26% больше, чем годом ранее. При этом доля отечественных моделей в этом сегменте выросла с 20 до 50%.

Вячеслав Рыжков