В Швейцарии выявлен случай заражения опасной формой хантавируса

Наиболее опасную форму хантавируса — Андес — выявили у пациента в Швейцарии. Диагноз подтвердился в лаборатории Женевской университетской больницы, сообщили в правительстве страны. Там уточнили, что пациент вернулся с круизного лайнера MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде, на котором обнаружили несколько случаев заражения хантавирусом.

Фото: Reuters TV / Reuters Круизный лайнер MV Hondius в районе Кабо-Верде (5 мая 2026 года)

«В отличие от европейских хантавирусов, передающихся через экскременты инфицированных грызунов, передача американского варианта хантавируса возможна от человека к человеку»,— рассказали в правительстве (цитата по «РИА Новости»). Швейцарские власти считают, что рисков распространения заболевания среди населения страны нет.

4 мая стало известно о заражении хантавирусом пассажиров круизного лайнера MV Hondius. Погибли три человека. По данным ВОЗ, вспышка заболевания произошла на судне из-за контакта людей с биологическими материалами крыс. Первые зараженные пассажиры болели еще до посадки на лайнер, указали в организации.