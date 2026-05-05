ВОЗ: пассажиры лайнера MV Hondius могли заразиться хантавирусом до посадки

По версии Всемирной организации здравоохранения, первые пассажиры круизного лайнера MV Hondius, зараженные хантавирусом, были инфицированы еще до того, как поднялись на борт. Об этом рассказала и. о. директора по вопросам готовности к эпидемиям и пандемиям и их профилактики ВОЗ Мария Ван Керкхове, передает ТАСС.

По словам госпожи Керкхове, в пользу гипотезы о том, что первые два зараженных — супружеская пара — заболели вне судна, говорит инкубационный период хантавируса. Он составляет от одной до шести недель, отметила представитель ВОЗ. Пара поднялась на борт в Аргентине. Мария Ван Керкхове также сообщила, что специалисты ВОЗ получили информацию об отсутствии на борту крыс — одного из возможных переносчиков болезни.

Вспышка хантавируса на борту лайнера MV Hondius произошла в период с 6 по 28 апреля. Заболевание характеризовалось лихорадкой и желудочно-кишечными симптомами. На лайнере находились 147 человек — 88 пассажиров и 59 членов экипажа. Речь идет о гражданах 23 разных стран. По данным компании-перевозчика, в состав экипажа входит один гражданин России. Сейчас среди пассажиров — семь зараженных. Трое человек умерли, один находится в тяжелом состоянии. Судно пришвартовано у побережья Кабо-Верде.