Число зараженных хантавирусом на лайнере MV Hondius возросло до семи

Число зараженных хантавирусом пассажиров круизного лайнера MV Hondius возросло до семи. Об этом сообщила пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, два из семи случаев заболевания подтверждены, остальные пять — остаются под подозрением. Три человека умерли, один — находится в тяжелом состоянии. Еще у троих зараженных легкие симптомы. Следствие устанавливает контакты зараженных пассажиров на суше.

Как уточнили в ВОЗ, вспышка заболевания произошла в период с 6 по 28 апреля и характеризовалась лихорадкой, а также желудочно-кишечными симптомами. На лайнере находились 147 человек, в том числе 88 пассажиров и 59 членов экипажа. Речь идет о гражданах 23 разных национальностей. По данным компании-владельца судна Oceanwide Expeditions, среди членов экипажа есть один гражданин России. Сейчас судно пришвартовано у побережья Кабо-Верде.

Хантавирус известен также как «мышиная лихорадка». Он передается человеку от грызунов через контакт с животным или его биологическими материалами (помет, моча, шерсть). В большинстве случаев хантавирусы попадают в организм при вдыхании пыли с микрочастичками помета. Заболевание может привести к почечной или сердечной недостаточности и отеку легких. Первые симптомы проявляются через одну-пять недель.