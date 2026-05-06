Axios: США предупредили Иран перед началом операции в Ормузском проливе

Высокопоставленный американский чиновник заранее проинформировал Иран о планах США с 4 мая начать операцию «Проект Свобода» для вывода застрявших в Ормузском проливе судов. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Как утверждает Axios, Вашингтон предостерег Тегеран от вмешательства. По данным издания, это свидетельствует о том, что Белый дом хотел снизить риск потенциальной эскалации. Но, несмотря на предупреждение, иранцы совершили серию нападений на корабли ВМС США и торговые суда. Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли отказалась от комментариев.

Иран заблокировал Ормузский пролив после начатой США и Израилем 28 февраля военной операции против республики. Президент США Дональд Трамп предупреждал, что американская сторона ответит силой на любые попытки противодействовать «Проекту Свобода». Иранские и американские СМИ сообщали об ударах Ирана по военным кораблям США. 6 апреля господин Трамп объявил о временном прекращении операции в проливе.

Подробности — в материале «Ъ» «В Ормузе назревает шторм».