В Ормузе назревает шторм

Ситуация в Ормузском проливе, который был блокирован Ираном в первые дни конфликта с США и Израилем, снова двигается к эскалации. Иран впервые с начала режима прекращения огня, введенного 8 апреля, попытался атаковать американские эсминцы и торговые суда, проходившие 4 мая через Ормуз. Атакам подверглись также энергетические объекты на территории ОАЭ. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел вечером 4 мая консультации, в ходе которых обсуждалась подготовка к скорому возобновлению полномасштабных боевых действий в войне с Ираном.

Власти Ирана обвинили 5 мая Вашингтон в нарушении режима прекращения огня, действующего с 8 апреля. Поводом стало сообщение Центрального командования вооруженных сил США о том, что торговые суда под американским флагом и под охраной американских эсминцев днем ранее успешно прошли через Ормузский пролив, несмотря на завязавшийся обмен ударами с иранским «москитным флотом». «Безопасность судоходства и транзита энергоносителей, находящаяся под контролем США и их союзников, оказалась под угрозой из-за нарушения перемирия,— заявил во вторник в соцсети X председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.— Мы хорошо знаем, что сохранение статус-кво для Америки невыносимо». Он пригрозил: Иран пока не применил всю свою силу.

Днем ранее Тегеран не только нацелился на танкеры, которые пытались пройти через Ормуз, но и нанес удары по территории ОАЭ.

После попадания иранских дронов вспыхнули нефтяные объекты в эмиратском порту Фуджейра. Что касается иранских крылатых ракет, запущенных синхронно с беспилотниками, то они были успешно перехвачены. По данным ряда западных изданий, в ходе перехвата 4 мая были задействованы израильские средства ПВО «Железный купол», направленные в Эмираты еще два месяца назад по личной договоренности между Биньямином Нетаньяху и президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зайдом Аль Нахайяном. Такая военно-техническая помощь ознаменовала укрепление сотрудничества двух этих стран на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

МИД Эмиратов осудил возобновившиеся иранские атаки на «гражданские объекты на территории страны» и подчеркнул, что в Абу-Даби оставляют за собой законное право на ответ.

Основная причина иранского нападения может заключаться в том, что после закрытия Ормузского пролива именно ОАЭ направили на мировые рынки больший объем нефти, чем их соседи по Персидскому заливу, зависящие от Ормуза. В этом Эмиратам помог стратегический трубопровод Хабшан—Фуджейра, который расположен на берегу Оманского залива и сконструирован специально как альтернатива судоходному пути через Ормуз. О том, что ОАЭ хотят нарастить поставки нефти для удовлетворения потребностей глобального рынка, власти аравийского государства говорили в последние дни открыто — на фоне анонсированного решения выйти из состава ОПЕК и формата ОПЕК+. Это крайне разозлило иранские власти, стремившиеся «наказать» США за развязанную войну глобальным дефицитом топлива.

После появления первых признаков эскалации США предпочли не объявлять о крахе «режима тишины».

Вместо этого Дональд Трамп в очередной раз выразил уверенность, что морская блокада Ирана работает. «У них (иранских властей.— “Ъ”) наметилась проблема, потому что ситуация во многих отношениях крайне взрывоопасна,— подчеркнул он в телеэфире.— Когда прекращается добыча нефти, особенно подземная, почти в 100% случаев она буквально взрывается и уничтожает все вокруг, и эту нефть уже никогда не вернуть. Другими словами, можно вернуть 30–40%, но она уже никогда не будет такой, как сейчас. Если это произойдет, это нанесет огромный ущерб нефтяной системе страны»,— предположил президент США.

США «не ищут конфликта», но Ирану «нельзя позволить блокировать доступ ни в чем не повинных стран и их товаров к международному водному пути», заявил на пресс-конференции 5 мая глава Пентагона Пит Хегсет. «Если вы нападете на американские войска или гражданские суда, то столкнетесь с подавляющей огневой мощью США»,— пообещал военный министр, обращаясь к иранским властям.

Впрочем, возвращение к нанесению ударов по Ирану неизбежно, полагают в Израиле.

Вечером 4 мая Биньямин Нетаньяху созвал ряд закрытых консультаций военно-политического характера, к которым был допущен только узкий круг доверенных лиц. В центре повестки находилось вероятное возобновление операции «Львиный рык». «Мы осведомлены о возможных последствиях действий Америки, включая возобновление боевых действий Ирана против Израиля,— заявил источник израильского 12-го канала в одной из израильских спецслужб.— Если до сих пор мяч был у Трампа, то теперь он перешел на сторону иранцев». Если иранские власти решат бороться за проход через Ормузский пролив, это будет означать возобновление боевых действий, подчеркнул собеседник 12-го канала. Израильские войска тем временем были приведены в состояние повышенной боеготовности.

Возможно, США и Израиль вернутся только к ограниченным действиям против Ирана, включая удары по энергетической инфраструктуре и точечные устранения лидеров, не исключают израильские источники CNN. «Цель состоит в том, чтобы провести краткосрочную кампанию, направленную на оказание давления на Иран с целью добиться дальнейших уступок на переговорах»,— уточнил собеседник CNN.

Нил Кербелов