Два эсминца США в Ормузском проливе попали под обстрел со стороны Ирана

Два эсминца ВМС США USS Truxtun и USS Mason попали под обстрел со стороны Ирана во время прохождения через Ормузский пролив. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

Эсминец ВМС США USS Truxtun (архивное фото)

Фото: Alton Dunham / US Navy / AP

Эсминцы следовали при поддержке вертолетов Apache и столкнулись со скоординированной атакой иранских катеров, ракет и беспилотников. По данным представителей Пентагона, корабли не получили повреждений.

Проход военных судов в Персидский залив стал частью новой инициативы администрации Трампа под названием «Проект Свобода». Ее цель — обеспечить безопасный проход коммерческих судов и нефтяных танкеров, сотни которых остаются заблокированными в регионе. В рамках этой операции пролив успешно миновали два американских торговых судна.

Командующий Центрального командования вооруженных сил (CENTCOM) адмирал Брэд Купер заявил, что при отражении атаки были уничтожены семь иранских катеров. Тегеран отрицает потери и заявляет, что блокада иранских портов со стороны США нарушает действующее четырехнедельное перемирие.