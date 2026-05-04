КСИР не пустил военные корабли США и Израиля в Ормузский пролив

Военно-морской флот Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) пресек попытку эсминцев США и Израиля войти в Ормузский пролив. Об этом заявили в пресс-службе КСИР.

Иранское агентство Fars со ссылкой на два источника пишет, что ВС Ирана двумя ракетами ударили по американскому военному кораблю, который собирался пройти через Ормузский пролив.

В публикации отмечается, что фрегат ВМС США двигался с нарушением правил судоходства и безопасности вблизи Джаска и проигнорировал иранские предупреждения. По словам собеседников агентства, после атаки американский корабль был вынужден сменить курс.

В США информацию о попадании иранских ракет по фрегату отрицают, сообщил корреспондент Axios Барак Равид в соцсети X.

Накануне американский президент Дональд Трамп анонсировал операцию «Проект Свобода» в Ормузском проливе, которая должна начаться 4 мая. Основная цель операции — вывод судов, застрявших в районе пролива после начала блокады. Господин Трамп также пообещал ответить силой на противодействие «этому гуманитарному процессу».