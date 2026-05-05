РЖД выставили на торги места под гостиницы на вокзалах в Петербурге и Калининграде

«Российские железные дороги» выставили на торги аренду помещений на вокзалах в Санкт-Петербурге и Калининграде. Площади предназначены для организации гостиниц и комнат отдыха. Срок аренды — пять лет с возможной пролонгацией, сообщили в компании.

Всего по России РЖД выставили на торги аренду помещений площадью 45,3 тысячи квадратных метров на вокзалах в 64 городах. Помимо Санкт-Петербурга и Калининграда это Москва, Брянск, Орел, Калуга, Тамбов, Сочи, Пенза, Киров, Омск, Кемерово, Чита, Хабаровск, Владивосток и другие.

«В шаговой доступности — остановки общественного транспорта, объекты питания и торговли. Объекты обеспечены необходимыми инженерными коммуникациями: теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение»,— говорится в описании.

В компании подчеркивают, что каждое такое помещение находится в центре транспортных узлов, а также в инфраструктурно развитых районах. Это в том числе обеспечивает стабильный спрос на гостиничные услуги и услуги отдыха.

Срок аренды — пять лет с возможным продлением.

Матвей Николаев

