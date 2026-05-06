Туризм теряет привлекательность

В первом квартале 2026 года количество ликвидированных туристических компаний увеличилось на 34,2% год к году, до 1,2 тыс. Ранее показатель сокращался. Из-за ограничений перелетов на Ближний Восток граждане стали меньше ездить за рубеж, активность поездок внутри страны также не растет. Заметно увеличить обороты турагентам будет сложно и в этом году.

В январе—марте 2026 года в России были ликвидированы 1,2 тыс. компаний, специализирующихся на предоставлении туристических услуг, подсчитали в сервисе «Контур.Фокус». Год к году значение выросло на 34,2%. В 2025 году тенденция была обратной и количество ликвидаций туристических компаний в первом квартале сократилось на 6,4%. Число регистраций нового бизнеса на туристическом рынке тогда выросло на 12%, до 1,5 тыс. В январе—марте этого года значение осталось стабильным.

На охлаждение бизнес-активности указывают и данные 2ГИС. В начале мая в российских городах-миллионниках работали 6,4 тыс. офисов туристических агентств. Год к году значение сократилось на 1,6%. Заметнее всего падение прослеживается в Москве, где показатель снизился на 4,9% год к году, до 1,8 тыс. В Ростове-на-Дону падение составило 3,8%, до 176. Но, например, в Красноярске, Перми и Краснодаре офисов туристических агентств за год стало больше. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин говорит, что в первом квартале количество туристических агентов с активными продажами сократилось на 6–7% год к году.

Сокращение количества турфирм объясняется стремлением потребителей сократить расходы на туристические услуги.

Согласно «СберИндексу», в апреле номинальные траты в категории снизились на 1,5–9,2% год к году. Это связано с падением рынка выездного туризма из-за резко сократившегося в свете ближневосточного кризиса числа авиарейсов за рубеж (см. “Ъ” от 7 апреля). К этому добавилась необходимость выплат туристам за реализованные туры в закрытые сейчас для организованных поездок страны Ближнего Востока. Их совокупный объем ранее оценивался в 19,6 млрд руб.

Переключиться на другие сегменты бизнесу оказалось непросто. Активность в сегменте внутреннего туризма в первом квартале, согласно АТОР, снизилась на 3–4% год к году. Количество прибытий интуристов в Россию год к году снизилось на 30–40% (см. “Ъ” от 10 апреля). Это охлаждение уже сказалось на гостиничном рынке: московские отельеры из-за ограниченного спроса в первом квартале 2026 года впервые за пять лет снизили цены (см. “Ъ” от 4 мая). Ситуация для турфирм, впрочем, может быть еще сложнее.

Туристические компании — преимущественно малый бизнес, поясняет Сергей Ромашкин. На нем сказываются все риски, характерные сейчас для небольших предприятий: это растущая налоговая нагрузка и прочие издержки.

Согласно «Контур.Фокус», 45,7% работающих в России турфирм на начало апреля имели статус индивидуальных предпринимателей. Год к году значение увеличилось на 1 процентный пункт.

Господин Ромашкин отмечает, что доходность агентов традиционно базируется на комиссиях туроператоров. Ее размер остается стабильным, но вот заметно нарастить обороты в этом году вряд ли удастся. Число туристических поездок внутри страны в лучшем случае останется на уровне прошлого года, а за рубежом все сильно зависит от конкретного направления.

Александра Мерцалова