Путешественникам не хватило маршрутов

В первом квартале 2026 года спрос на услуги туристических агентств сократился на 6%, а количество бронирований отелей — сразу на 18%. Негативный тренд сформировался, несмотря на позитивные итоги января—февраля, и практически полностью обеспечен обвалом спроса на поездки за рубеж после начала боевых действий на Ближнем Востоке. Компенсировать потери за счет внутреннего туризма не удалось: интерес к поездкам по стране снизился на 4–5%.

Количество трансакций по бронированию отелей в январе—марте 2026 года сократилось на 18% год к году, подсчитали в МТС-банке. Спрос на услуги туристических агентств за тот же период потерял 6%. Аналитики «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных) говорят об аналогичном снижении числа трансакций в турагентствах в первом квартале. Хотя еще в феврале их количество на 11% превышало показатель прошлого года. Резкая смена тренда объясняется ситуацией с выездным туризмом. Закрытие в марте ОАЭ и других популярных стран Ближнего Востока обрушило рынок как минимум на 30%, объясняет исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

В туроператоре «Русский экспресс» говорят, что совокупный объем продаж в марте сократился на 35% год к году.

Ситуация в сегменте самостоятельных бронирований, где доля пляжных направлений традиционно ниже, немного лучше. Например, в «Островке» говорят, что спрос на средства размещения за рубежом в январе—марте 2026 года увеличился год к году на 20%. В OneTwoTrip отмечают, что в структуре продаж авиабилетов доля зарубежных направлений составила 35%, прибавив 3 процентных пункта год к году.

Компенсировать охлаждение на выездном рынке за счет внутреннего не удалось. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин говорит, что объем бронирований по России в первом квартале сократился на 4–5% год к году. Он прослеживается, несмотря на выраженный рост по отдельным направлениям: например, интерес к Анапе прибавил 40%, а к Крыму — 15%. Но в то же время Сочи потерял 8% туристов, а Дагестан — 20%, объясняет эксперт. Это частично связано с перебоями в работе аэропортов юга России. Но основным фактором господин Ромашкин считает снижение покупательной способности: «Короткие поездки в межсезонье — первое, от чего отказываются стремящиеся экономить туристы».

Наиболее востребованным зарубежным направлением на выездном рынке в первом квартале, согласно «Слетать.ру», стал Египет, сформировав 31% продаж.

За год его доля выросла сразу на 10,5 процентного пункта, что может объясняться в том числе переориентацией отказавшихся от поездок в ОАЭ туристов. Доля Турции составила 18,4%, Таиланда — 12%. Существенных колебаний эти страны не показали. В то же время доля Китая увеличилась за год с 2,6% до 4,8%.

Страны Азии стали основными драйверами спроса и среди самостоятельных туристов. В «Островке» говорят, что количество бронирований размещения в Китае выросло на 71% год к году, в Таиланде — на 26%, в Индонезии — на 13%. Позитивную динамику аналитики фиксируют и на части постсоветских направлений: заметный рост спроса показывают, например, Грузия и Армения.

Сейчас спрос на выездном туристическом рынке постепенно восстанавливается.

Управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина говорит, что объем бронирований примерно на уровне прошло года. Но процесс, по словам госпожи Ломидзе, идет достаточно сдержанно из-за укрепления рубля и начавшегося роста стоимости авиаперелетов вследствие подорожания топлива.

В начале апреля туроператоры начали получать от перевозчиков дополнительные счета на оплату топливных сборов по ранее подтвержденным местам. Средняя доплата за тур в Египет на двоих составила $57, в Таиланд — $119, во Вьетнам — $161, отмечали ранее в АТОР. Это накладывается на общий рост цен. Согласно «Чек Индексу», средний размер трансакции по оплате услуг турагентств в январе—марте 2026 года составил 74 тыс. руб., прибавив год к году 9%.

Сергей Ромашкин говорит, что внутри России текущий объем бронирований на лето в целом превышает прошлогодний, но сомневается, что по итогам всего сезона рынку удастся показать значительный рост. Совокупный объем продаж увеличится в пределах 1%, не исключает он.

Александра Мерцалова