Отельеры растеряли цены

Средняя стоимость ночи в отелях Москвы снизилась впервые за пять лет. В январе—марте тариф составил 10,1 тыс. руб. в сутки, потеряв 1,6% год к году. Корректируя цены, отели стараются удержать спрос. На майских праздниках интерес к поездкам в Москву снизился на 5,6% год к году. Это связано с охлаждением рынка внутреннего туризма и резким падением количества приезжающих в Россию иностранцев.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Средняя стоимость номера в гостиницах Москвы в январе—марте составила 10,1 тыс. руб. в сутки, следует из подсчетов Nikoliers на базе данных Hotel Advisors. Значение сократилось на 1,6% год к году, снижение произошло впервые с 2022 года. Согласно Travelline, средняя стоимость ночи в отелях Москвы, проданной в период с 19 апреля по 2 мая, составила 8,4 тыс. руб., потеряв год к году 6%.

Управляющий партнер Nikoliers Николай Казанский напоминает, что стоимость гостиничных услуг в Москве долго росла. В период с 2021 до начала 2026 года сутки размещения подорожали в среднем на 40–45%. Но еще в прошлом году динамика начала замедляться, говорит руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма CMWP Марина Смирнова. В 2025 году, по ее словам, средний тариф в Москве вырос только на 3,3%, до 12,5 тыс. руб. в сутки. В 2024 году увеличение оценивалось в 31,4%.

Разворот тренда, вероятно, связан с ограниченным спросом.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин ранее отмечал, что активность на рынке внутреннего туризма в первом квартале сократилась год к году на 4–5%. Это связано в первую очередь со стремлением потребителей сократить расходы, отказавшись от дополнительных поездок. Тенденция хорошо прослеживается на примере майских праздников. На 27 апреля — 11 мая количество гостиничных бронирований в Москве снизилось на 5,6% год к году, следует из данных Travelline.

Снижение тарифов может рассматриваться как одна из мер поддержания загрузки, не исключает гендиректор IBC Real Estate Алексей Ефимов. Частично сгладить негативный эффект отельерам действительно удалось. Согласно Nikoliers, средняя загрузка качественных объектов в Москве в январе—марте 2026 года составила 66,6%, прибавив 0,4 процентного пункта год к году. Год назад значение снижалось.

Сейчас наиболее напряженная ситуация в Москве в пятизвездных отелях.

Средний тариф здесь в январе—марте сократился на 2,7% год к году, до 17,4 тыс. руб. в сутки, следует из данных Nikoliers. Такие средства размещения традиционно выбирают в том числе интуристы, поток которых в Россию в первом квартале 2026 года сократился на 30–40% из-за последовавшего за военным конфликтом на Ближнем Востоке закрытия авиасообщения и охлаждения китайского спроса (см. “Ъ” от 10 апреля).

Стоимость ночи в четырехзвездных отелях Москвы за год выросла на 1,1%, до 8,2 тыс. руб. в январе—марте. Тариф в трехзвездных сократился на 0,4% год к году, до 5,7 тыс. руб. за ночь. Бюджетные средства размещения сейчас испытывают давление со стороны растущего рынка посуточной аренды. На «Островке» предложение квартир, апартаментов и домов за год увеличилось на 67%, отмечали ранее в компании.

Но в перспективе политика отельеров может поменяться. Марина Смирнова напоминает, что гостиничные операторы находятся под давлением растущих издержек и налоговой нагрузки. Это ограничит их возможность снижать цены. Алексей Ефимов не исключает, что по итогам 2026 года средняя стоимость номера в Москве увеличится на 4%, до 11,5 тыс. руб. за ночь.

Начавшееся охлаждение сдерживает девелоперскую активность.

В январе—марте в Москве, по словам Алексея Ефимова, не открылось ни одного нового отеля. Количество ликвидированных в России компаний, специализировавшихся на гостиничной деятельности, в тот же период увеличилось на 16,3% год к году (см. “Ъ” от 17 апреля). Запускать проекты рискованно из-за сокращения рентабельности и отсутствия доступного заемного финансирования, поясняет Марина Смирнова. Найти свободные площадки, по ее словам, сейчас тоже непросто.

София Мешкова