Весенний недолет

Интерес интуристов к поездкам в Россию в январе—марте 2026 года снизился более чем на 30%. Это частично объясняется боевыми действиями на Ближнем Востоке, за которыми последовали ограничение авиасообщения и аннуляции туров. Гостей из Китая также стало меньше, но это связано с ростом стоимости путешествий и перебоями в России в авиаперелетах и работе мобильной связи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Количество въездных турпоездок в Россию в январе—марте 2026 года сократилось на 30–40%, заявил “Ъ” вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Гендиректор туроператора «Тари Тур» Марина Левченко также говорит о выраженном снижении спроса. Ее компании в марте—апреле пришлось отменить приезд в Россию 34 туристических групп. Новых бронирований, по ее словам, сейчас немного.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин также говорит о большом количестве аннуляций и снижении спроса со стороны классических туристов. В Azimut Hotels заметили падение въездного потока по отдельным направлениям. В OneTwoTrip отмечают, что в первом квартале 2026 года спрос иностранцев на бронирование отелей в России сократился на 23% год к году.

В Минэкономики “Ъ” заявили, что в январе—феврале турпоток иностранцев в Россию вырос на 37% год к году, но в марте и начале апреля количество бронирований из ряда стран снизилось.

Согласно данным Погранслужбы ФСБ, в 2025 году с туристическими целями в Россию приехало 1,64 млн иностранцев, что больше год к году на 4,5%. Это скромный рост — в 2024 году было отмечено увеличение въездного турпотока в 2,3 раза, в том числе за счет внедрения электронных виз.

Наибольшее количество туристических прибытий в Россию в 2025 году, по данным Погранслужбы ФСБ, сформировал Китай

(50,8%). Следом идут страны Ближнего Востока. Например, 4,6% гостей приехали из Саудовской Аравии, 3,6% — из ОАЭ, а 1,9% — из Ирана.

Именно эти направления показывают сейчас наибольший спад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Сергей Ромашкин считает, что с резким снижением въездного потока рынок столкнулся в том числе из-за отсутствия в марте гостей из стран Ближнего Востока. Начавшиеся в конце февраля — начале марта в Иране и соседних странах боевые действия и массовые ограничения на полеты привели к отказу большинства туристов от поездок. Марина Левченко объясняет, что это сказалось не только на туристах из этих стран: рейсами ближневосточных авиакомпаний в Россию традиционно добирались путешественники из Юго-Восточной Азии.

Но даже и без учета всех ограничений количество классических путешественников из Китая, посещающих Москву и Санкт-Петербург, за год сократилось на треть, считает господин Ромашкин. Марина Левченко говорит о снижении на 10%. Это существенно хуже ожиданий рынка: туроператоры рассчитывали на резкий рост числа бронирований после отмены в прошлом году виз для граждан Китая.

Сергей Ромашкин связывает спад с частыми ограничениями на работу аэропортов, барьерами для иностранных сим-карт и ростом стоимости поездок. За счет укрепления рубля стоимость путешествий в Россию за год выросла на 20%, считает он. Средний чек при покупке недельного тура в страну на человека, по его словам, сейчас составляет $0,8–1,2 тыс. По словам Марины Левченко, в последние годы граждане Китая стали чаще путешествовать внутри своей страны из-за общемирового подорожания путешествий.

Но оценки туроператоров в части китайского потока касаются лишь классических путешественников, приезжающих для осмотра достопримечательностей.

Статически совокупное число поездок может расти за счет увеличения частоты приграничных частных поездок для посещения родственников или получения разного рода услуг, поясняет Дмитрий Горин.

Туристов из стран Европы, по словам эксперта, в России сейчас почти нет. Отражающиеся в общей статистике визиты составляют преимущественно русскоязычные жители стран Европы, приезжающие к родственникам. В октябре 2025 года из-за очередного пакета санкций европейские туристические компании лишились возможности организовывать поездки в Россию.

Первый квартал для рынка въездного туризма не считается показательным, так как 80–85% иностранцев в Россию, по словам господина Ромашкина, приезжают летом. Сезон традиционно стартует с середины мая. Эксперт не исключает, что по итогам всего года спад уменьшится, но общее снижение потока все же составит 10–15%. Дмитрий Горин отмечает, что успехом для рынка будет сохранить результат прошлого года. Воздушное сообщение восстанавливается, но с ростом топливного сбора перелеты заметно подорожали, поясняет он. Одновременно эксперт указывает на общую инертность туристического рынка: для восстановления потока потребуется время и отсутствие плохих новостей. В Минэкономики рассчитывают на рост потока интуристов на 15% в 2026 году. Это сбалансированный прогноз с учетом текущих ограничений на Ближнем Востоке, говорят в министерстве.

Александра Мерцалова