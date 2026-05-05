Бенефициара стройфирм осудили за хищение 314 млн рублей у дольщиков в Ленобласти

Всеволожский городской суд Ленинградской области признал виновным бенефициара компаний «Строй дом» и «Авеню» Виктора Меркурьева по делу о мошенничестве с деньгами дольщиков. Как сообщили в прокуратуре региона, ему назначили 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

В Ленобласти вынесли приговор по делу о хищении более 314 млн рублей у дольщиков

Суд установил, что с сентября 2016 года по февраль 2022-го Меркурьев привлекал средства граждан под строительство жилого дома во Всеволожском районе, предлагая приобрести квартиры. При этом выполнять обязательства перед покупателями он не собирался, а большую часть полученных денег использовал в личных целях, не связанных со стройкой.

По данным прокуратуры, ущерб был причинен 25 дольщикам и превысил 314 млн рублей. В надзорном ведомстве уточнили, что впоследствии строительство многоквартирного дома завершил другой застройщик, объект введен в эксплуатацию.

Матвей Николаев