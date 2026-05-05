В Аксае построят семь школ и 14 детских садов

До 2035 года в Аксае запланировано строительство 14 детских садов, семи школ, одного физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), четырех медицинских учреждений, 47 объектов ЖКХ, восьми новых улиц и одного моста. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на сайте правительства Ростовской области.

В соответствии с документом, 14 детских садов должны будут предоставить 2,8 тыс. мест. Их строительство планируется завершить до 2030 года. Также предусмотрено строительство семи школ, которые смогут принять 8,4 тыс. учащихся. В городе будет возведен ФОК, открытие которого запланировано на 2032 год. Планируется строительство двух лечебно-профилактических дневных стационаров для взрослых и детей, рассчитанных на 531 пациента в смену, а также приобретение четырёх автомобилей скорой помощи до 2032 года.

В Аксае возведут шесть трансформаторных подстанций, три линии электропередач общей длиной 8,4 км, три канализационные насосные станции, два канализационных коллектора, девять локальных очистных сооружений, семь закрытых ливневых канализаций, три скважины, три насосные станции, пять водонапорных башен, четыре резервуара и два водовода.

Также в городе будет построен мост через проток Межонка. Кроме того, планируется создание зоны смешанной и общественно-деловой застройки, которая займет площадь в 429,2 га. Кроме этого, будет возведена общественно-деловая зона на территории 95,7 га.

Наталья Белоштейн