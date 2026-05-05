Пентагон отрицает контроль Ирана над Ормузским проливом

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Иран не контролирует Ормузский пролив. По его словам, сейчас в морском коридоре заблокированы мирные коммерческие суда, которые силы США выведут во время операции «Проект Свобода» и защитят от «иранской агрессии». Об этом господин Хегсет сказал на пресс-конференции.

«Иран в неловком положении. Они заявляли, что контролируют пролив. Это не так»,— заявил глава Пентагона. Он отметил, что операция «Проект Свобода» временная и ограничена по масштабу. «Американским силам не нужно будет входить в иранские воды или воздушное пространство... Мы не ищем конфликта. Но Ирану нельзя позволять блокировать доступ невинных стран и их товаров к международному водному пути»,— сказал Пит Хегсет.

США считают, что перемирие с Ираном все еще в силе. При этом в Вашингтоне внимательно наблюдают за развитием событий и готовы возобновить боевые действия, в случае эскалации, заявил господин Хегсет.

Операция «Проект Свобода» началась 4 мая. Ее главная цель — вывести суда, застрявшие в морском коридоре из-за иранской блокады. Она действует с 28 февраля, когда США и Израиль начали операцию против республики. Президент США Дональд Трамп предупреждал, что американская сторона ответит силой на любые попытки противодействовать операции. Иранские и американские СМИ уже сообщали об ударах Ирана по военным кораблям США.