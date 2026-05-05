ВС КЧР оставил в силе приговор экс-начальнику УГИБДД по Ставропольскому краю

Верховный суд Карачаево-Черкесии оставил в силе приговор бывшему начальнику управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексею Сафонову. В мае 2025 года его осудили на 20 лет колонии строгого режима за организацию преступного сообщества и взяточничество. Повторное рассмотрение апелляции защиты не изменило решение суда. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные его адвоката Александра Дудина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», в мае 2025 года Черкесский городской суд признал Сафонова виновным в создании преступного сообщества и получении взяток на сумму более 21 млн руб. Помимо лишения свободы, суд назначил ему штраф в 100 млн руб. и конфисковал имущество на сумму 21,8 млн руб.

Лишенный звания полковника полиции, Сафонов также получил запрет занимать должности в правоохранительных органах на 12 лет.

Наталья Белоштейн