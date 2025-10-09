Защита обжаловала приговор экс-начальника ГИБДД Ставрополья

Защита бывшего начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова подала кассационную жалобу на решение Верховного суда Карачаево-Черкесии, оставившего в силе его приговор к 20 годам колонии строгого режима, пишет ТАСС.

В мае 2025 года Черкесский городской суд признал Сафонова виновным в создании преступного сообщества и получении взяток на сумму более 21 млн руб. Помимо лишения свободы, суд назначил ему штраф в 100 млн руб. и конфисковал имущество на сумму 21,8 млн руб. Лишенный звания полковника полиции, Сафонов также получил запрет занимать должности в правоохранительных органах на 12 лет.

Дело расследовалось с июля 2021 года. По версии следствия, не позднее 2013 года Сафонов возглавил организованную группу сотрудников УГИБДД, требовавших взятки за беспрепятственный проезд перегруженных грузовиков по территории края. Длительное судебное разбирательство включало содержание подсудимого в СИЗО и перемещения по разным регионам.

В августе 2025 года Верховный суд КЧР рассмотрел апелляцию, изменив приговор лишь по дополнительным наказаниям, оставив основной срок и штраф без изменений. Защита направила жалобу в Пятый кассационный суд. Алексей Сафонов в последнем слове настаивал на своей невиновности.

Станислав Маслаков