Суд начал рассматривать иск о сносе недостроенной мечети в поселке Каракулино

Сарапульский райсуд Удмуртии приступил к рассмотрению иска группы жителей поселка Каракулино о сносе недостроенной мечети, участок под которую выделили с нарушениями местных Правил землепользования и застройки. Как сообщили в реготделении «Русской общины», заседание по делу состоялось 4 мая.

По данным системы судебного делопроизводства, иск был зарегистрирован 17 марта. Ответчиком выступает религиозная организация «Махалля Малопургинского района». Суд привлек по делу администрацию Каракулинского района. Следующее заседание назначено на 2 июля.

Напомним, летом 2023 года религиозная организация «Махалля Малопургинского района» получила участок в поселке в аренду на пять лет. Вид разрешенного использования земли (ВРИ) был изменен с «Дошкольного, начального и среднего образования» на «Религиозное использование». На земле началось строительство объекта.

В январе 2026 года возведение мечети было приостановлено. По данным прокуратуры Удмуртии, ВРИ был изменен без проведения обязательных общественных слушаний. Постановления районной администрации об аренде участка и изменении его ВРИ были отменены. СУ СКР по Удмуртии начал проверку по признакам халатности (ст. 293 УК).

По действующим Правилам землепользования и застройки (ПЗЗ), недостроенная мечеть находится в зоне размещения объектов социального назначения «Д2», где нельзя установить условно-разрешенный вид использования земли (УРВИ) как «Религиозное использование». В конце марта 2026 года муниципалитет провел общественные слушания об изменениях ПЗЗ, которые среди прочего допустят установление такого УРВИ. В слушаниях приняло участие 118 человек с правом голоса. За предложение принять проект ПЗЗ выступили не менее 74 человек.

С результатами не согласились общественники из «Русской общины». Они направили открытое письмо председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой проверить организацию публичных слушаний об изменениях ПЗЗ, приложив к заявлению сканы 300 подписей местных жителей, выступающих против строительства мечети.

Группа жителей Каракулино подала иск в суд на религиозную организацию «Махалля Малопургинского района» с требованием снести недостроенный объект. В конце апреля с представителями реготделения «Русской общины» провел рабочую встречу министр национальной политики Удмуртии Эдуард Петров, на которой выразил обеспокоенность вокруг конфликта по поводу строительства мечети.