«Русская община» направила Бастрыкину письмо о недостроенной мечети в Каракулино

Реготделение «Русской общины» в Удмуртии направило открытое письмо председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой проверить организацию публичных слушаний о проекте изменений Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) в селе Каракулино после заморозки строительства мечети. Об этом говорится на странице объединения во «ВКонтакте».

В письме утверждается, что слушания 30 марта прошли с нарушениями процедурной части и не отражают реального мнения жителей села. В «Русской общине» указывают, что результаты слушаний позволят в дальнейшем возобновить возведение религиозного объекта.

«На данный момент местными жителями продолжается сбор подписей против незаконного строительства мечети в селе Каракулино. Сканы первых 300 подписей отправляем вам (Александру Бастрыкину.— “Ъ-Удмуртия”) на электронную почту»,— говорится в посте.

Напомним, в слушаниях приняло участие 118 человек с правом голоса. Заключение опубликовало издание «Прикамская правда». За предложение принять проект ПЗЗ выступили не менее 74 человек.

По действующим ПЗЗ недостроенная мечеть находится в зоне размещения объектов социального назначения Д2, где нельзя установить условно-разрешенный вид использования (УРВИ) земли как «Религиозное использование». Изменения ПЗЗ среди прочего допустят установление такого УРВИ. Правила приводятся в соответствие с федеральным законодательством.

Летом 2023 года религиозная организация «Махалля Малопургинского района» получил участок для строительства мечети в аренду на пять лет. Для этого ВРИ был изменен с «Дошкольного, начального и среднего образования» на «Религиозное использование». Однако в январе 2026 года возведение объекта было приостановлено после вмешательства прокуратуры. Надзорный орган указал, что ВРИ был изменен без проведения обязательных общественных слушаний.

Постановления районной администрации об аренде участка и изменении его вида использовании отменены. СУ СКР по Удмуртии проводит проверку по признакам халатности (ст. 293 УК). Она находится на контроле центрального аппарата ведомства.

Позднее группа жителей Каракулино подала иск в суд на религиозную организацию «Махалля Малопургинского района» с требованием снести недостроенный объект.