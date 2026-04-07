В селе Каракулино с мечетью-недостроем прошли слушания о проекте изменений ПЗЗ

В селе Каракулино, где заморозили строительство мечети из-за незаконного изменения разрешения на использование земли, завершились публичные слушания о поправках в местные Правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Об этом сообщили в реготделении движения «Русская Община».

В них приняло участие 118 человек с правом голоса. Заключение в начале апреля опубликовало издание «Прикамская правда». За предложение принять проект ПЗЗ выступили не менее 74 человек.

Изменениями ПЗЗ среди прочего предполагается дополнить условно-разрешенные виды использования (УРВИ) земельного участка в зоне объектов социального назначения Д2, где находится недострой, пунктом «Религиозное использование». Сейчас в Правилах такого УРВИ в зоне Д2 нет. Основной РВИ на участок с недостроенной мечетью — «Дошкольное, начальное и среднее образование».

Общественники опасаются, что изменения «дадут зеленый свет» возобновлению строительства мечети. По приложенным видеозаписям, этот пункт волновал местных жителей больше другого: встреча прошла эмоционально, отдельные спикеры выступали против возведения религиозного объекта.

Ряд жителей предложили исключить пункт о новом УРВИ в зоне Д2. ПЗЗ приводится в соответствие с федеральным законодательством. В выводах заключения рекомендуется принять проект в действующей редакции.

Напомним, религиозная организация «Махалля Малопургинского района» получил участок для строительства мечети летом 2023 года в аренду на пять лет. Для этого ВРИ был изменен с «дошкольного, начального и среднего образования» на «религиозное использование». Возведение объекта было приостановлено в январе 2026 года после вмешательства прокуратуры.

Оказалось, что ВРИ был изменен без проведения обязательных общественных слушаний. Постановления районной администрации об аренде участка и изменении его вида использовании отменены. СУ СКР по Удмуртии проводит проверку по признакам халатности (ст. 293 УК). Она находится на контроле центрального аппарата ведомства.

Позднее группа жителей Каракулино подала в суд на «Махалля Малопургинского района» с требованием признать строительство мечети в поселении незаконным и снести недостроенный объект.