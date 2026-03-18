Группа жителей села Каракулино потребовала снести недостроенную мечеть

Группа жителей села Каракулино подала иск в суд на религиозную организацию «Махалля Малопургинского района» с требованием признать строительство мечети в поселении незаконным и снести недостроенный объект. Об этом сообщили в удмуртском отделении «Русской общины».

Сейчас стройка мечети заморожена. В январе «Ъ-Удмуртия» писал, что постановления администрации района об аренде участка и изменении его вида разрешенного использования (ВРИ) отменены. СУ СКР по Удмуртии проводит проверку по признакам халатности (ст. 293 УК). Она находится на контроле центрального аппарата ведомства.

«Тем не менее здание мечети пока стоит. На данный момент Администрацией Каракулинского района объявлены слушания по внесению изменений в Правила землепользования и застройки»,— говорится в сообщении. Слушания назначены на 30 марта.

«Махалля Малопургинского района» получил участок для строительства мечети летом 2023 года в аренду на пять лет. Для этого ВРИ был изменен с «дошкольного, начального и среднего образования» на «религиозное использование». К августу 2025 года готовность объекта составляла 45%, завершить строительство планировалось до конца осени. Возведение объекта было приостановлено в январе 2026 года после вмешательства прокуратуры.