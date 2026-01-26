СКР начал проверку из-за нарушений при строительстве мечети в удмуртском селе

Строительство мечети в селе Каракулино приостановлено из-за необоснованного изменения вида разрешенного использования земельного участка, где должен быть расположен религиозный объект, сообщили местному изданию «Сусанин» в прокуратуре республики.

Земельный участок религиозной организации «Махалля Малопургинского района» под строительство мечети администрация района передала летом 2023 года. По словам мухтасиба южных районов Удмуртии Сабита Шараева изданию «Прикамская правда», активное возведение объекта началось в конце 2024 года, однако позднее работы были приостановлены из-за кадрового дефицита.

Мухтасиб добавил, что к августу 2025 года готовность объекта составляла около 45%. Завершить строительство планировалось до конца осени. По данным «Института Царьград», в январе 2026 года возведение объекта было приостановлено прокуратурой. В сообщении экспертного центра говорится, что район является преимущественно русским (75,3%), в нем также проживают другие коренные народы РФ — марийцы (16,7%), удмурты (3,7%), татары (2,8%).

Сабит Шараев подчеркивал «Прикамской правде», что мечеть будет центром культуры и единства, в том числе способствующим укреплению духовных и национальных связей в районе, мероприятия будут открыты для всех местных жителей, община готова участвовать в районных праздниках.

«Прокуратура внесла в адрес районной администрации представление об устранении выявленных нарушений. Теперь отменены постановления администрации, которыми религиозной организации предоставлялся земельный участок и изменялся разрешенный вид его использования»,— пишет «Сусанин». По данным издания, региональное СУ СКР начало процессуальную проверку.