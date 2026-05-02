Миннац Удмуртии встретился с «Русской общиной» из-за стройки мечети в Каракулино

Министр национальной политики Удмуртии Эдуард Петров выразил обеспокоенность по поводу конфликта вокруг строительства мечети в поселке Каракулино, заявили в реготделении «Русской общины» в республике. На днях руководитель ведомства провел рабочую встречу с общественниками и, по их словам, подтвердил, что в действиях районной администрации были допущены нарушения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Реготделение «Русской общины» Фото: Реготделение «Русской общины»

Напомним, летом 2023 года религиозная организация «Махалля Малопургинского района» получила участок в поселке для строительства мечети в аренду на пять лет. Вид разрешенного использования земли (ВРИ) был изменен с «Дошкольного, начального и среднего образования» на «Религиозное использование». На земле началось строительство объекта.

В январе 2026 года возведение мечети было приостановлено. По данным прокуратуры Удмуртии, ВРИ был изменен без проведения обязательных общественных слушаний. Постановления районной администрации об аренде участка и изменении его ВРИ были отменены. СУ СКР по Удмуртии начал проверку по признакам халатности (ст. 293 УК).

По действующим Правилам землепользования и застройки (ПЗЗ), недостроенная мечеть находится в зоне размещения объектов социального назначения «Д2», где нельзя установить условно-разрешенный вид использования земли (УРВИ) как «Религиозное использование». В конце марта 2026 года муниципалитет провел общественные слушания об изменениях ПЗЗ, которые среди прочего допустят установление такого УРВИ. В слушаниях приняло участие 118 человек с правом голоса. За предложение принять проект ПЗЗ выступили не менее 74 человек.

С результатами не согласились общественники из «Русской общины». Они направили открытое письмо председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой проверить организацию публичных слушаний об изменениях ПЗЗ, приложив к заявлению сканы 300 подписей местных жителей, выступающих против строительства мечети.

Группа жителей Каракулино подала иск в суд на религиозную организацию «Махалля Малопургинского района» с требованием снести недостроенный объект.