Завод «Исеть» подал иск на 13 млн руб к бывшему владельцу Гайсину

Уральский завод электрических соединений «Исеть» подал иск с требованием 13,37 млн руб. к бизнесмену и экс-депутату Государственной думы Малику Гайсину, следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Иск был подан 22 сентября, суть требований пока не известна. Ранее завод «Исеть» принадлежал Малику Гайсину, однако был изъят в доход государства по иску Генеральной прокуратуры РФ.

Бывшие активы Малика Гайсина и раньше обращались с исками к нему или его текущим активам. В июле национализированная компания «Вагран» подала иск с требованием взыскать 43,5 млн руб. у его компании «Салтан Роял». В начале сентября национализированный завод «Уралбиофарм» потребовал у ООО «Корона Тэхет», которым владеет Малик Гайсин, вернуть на баланс «Уралбиофарма» акции АО «Омутнинская научная опытно-промышленная база».

Активы Малика Гайсина были национализированы в сентябре 2024 года по иску Генеральной прокуратуры РФ. По данным ведомства, Малик Гайсин владел заводом, будучи депутатом Госдумы, использовал активы в собственных интересах, тем самым нарушая антикоррупционное законодательство. По версии обвинения, акции завода были распределены между аффилированными с Гайсиным предприятиями ООО «Вагран», ООО «Актай-М» и банком «Вятич». Ленинский районный суд Екатеринбурга рассматривает уголовное дело в отношении Малика Гайсина — он обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в крупном размере с использованием служебного положения).

Анна Капустина