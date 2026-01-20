Завод «Исеть» увеличил объемы производства на 10% под управлением Ростеха

Уральский завод электрических соединений «Исеть», переданный под управление Госкорпорации Ростех в мае 2024 года, в 2025 году увеличил объемы производства на 10% и выручку примерно на 25%, сообщили в пресс-службе Ростеха. Предприятие раньше принадлежало экс-депутату Госдумы, бизнесмену Малику Гайсину, однако затем было изъято в доход государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба госкорпорации «Ростех» Фото: пресс-служба госкорпорации «Ростех»

По данным Ростеха, сейчас завод входит в топ-5 компаний по разработке и производству соединителей-электрических разъемов для различного оборудования, в том числе применяемого в военной технике. Заместитель генерального директора Ростеха Александр Назаров отметил, что рост объемов производства в 2025 году в два раза превысил средние показатели по отрасли. По его словам, одновременно с этим увеличились выплаты налогов в федеральный, региональные и местные бюджеты.

Производство на заводе осуществляется только на основе отечественного сырья. С момента перехода в госкорпорацию «Ростех» началось переоснащение завода современным оборудованием. «Ведется поэтапная замена изношенной оснастки. Идет капитальный ремонт зданий и сооружений в соответствии с программой инвестиций. В частности, построена новая газовая котельная, модернизирована система холодоснабжения в гальваническом цехе»,- добавил господин Назаров.

Корпорация перезапустила социальную политику завода, повысила зарплаты и улучшила условия труда. В этом году возобновил работу оздоровительный комплекс завода «Сосновый Бор». Численность персонала выросла более чем на 100 человек, а текучесть кадров снизилась с 21% до 13%.

На предприятии реализуется программа наставничества, возрождается и развивается молодежное и профсоюзное движение. Для привлечения квалифицированных кадров заключены соглашения о подготовке специалистов с учебными заведениями Каменска-Уральского.

Напомним, в феврале 2024 года суд по иску Генпрокуратуры изъял у Малика Гайсина 690 млн руб. убытков, которые, по утверждению ведомства, государство понесло из-за его деятельности на посту гендиректора завода электрических соединений «Исеть».

В сентябре 2024 года суд удовлетворил иск надзорного ведомства об изъятии предприятия «Исеть» в доход государства, до этого оно принадлежало подконтрольным Малику Гайсину фирмам. Как утверждала Генпрокуратура, бизнесмен использовал завод в своих «бизнес-интересах» и выводил деньги в аффилированные компании, что оказало негативное влияние на выполнение гособоронзаказа в период проведения специальной военной операции (СВО).

Завод «Исеть» разрабатывает и производит оптические соединения для авиационной и космической техники, средства радиоэлектронной борьбы и государственного опознавания.

Полина Бабинцева