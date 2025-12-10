Банки России*

Банк Город Активы (млн руб.) Прирост активов (%) Собственный капитал (млн руб.) № Прирост капитала (%) Чистая прибыль (млн руб.) Депозиты физлиц (млн руб.) Прирост депозитов физлиц (%) Кредиты НБС-нетто Прирост кредитов НБС (%) Кредиты физлицам (млн руб.) 1 Сбербанк России Москва 62 325 272 5 — 1 4,9 1 269 855 17 575 500 11,8 45 113 781 4,4 17 628 585 2 ВТБ Санкт-Петербург 33 347 177 -1,3 — 2 12,3 252 341 8 135 349 5,5 19 488 909 0,8 5 606 550 3 Газпромбанк Москва 17 367 052 -3,4 — 3 8,8 129 077 2 487 918 -7,7 11 979 202 -5,8 524 377 4 Альфа-банк Москва 11 386 583 -1,1 — 4 11,9 196 951 2 927 954 -4,7 8 260 318 1,7 2 698 263 5 ПСБ Москва 8 708 069 -14,1 774 200 5 21,4 107 516 1 239 622 52,7 5 461 858 -3,5 0 6 Россельхозбанк Москва 6 387 852 14,5 577 476 7 2,3 49 930 1 729 786 12,8 4 188 578 4,6 506 650 7 Московский кредитный банк Москва 5 725 858 10,9 341 176 11 -10,8 30 113 670 239 -9,4 3 309 378 -2,3 221 635 8 Т-Банк Москва 5 215 797 36,7 557 330 8 79,5 48 119 2 807 922 24,3 2 818 480 77,1 2 271 873 9 Совкомбанк Кострома 4 273 453 10,8 435 583 9 18 22 990 969 996 15,3 2 839 378 19,1 1 339 484 10 ДОМ.РФ Москва 3 953 565 8 382 604 10 10,6 51 020 382 007 26,9 2 703 261 15,8 704 183 11 БМ-банк Москва 2 166 136 310,6 289 768 13 82,6 51 529 17 111 863,9 145 185 975,9 8 12 Райффайзенбанк Москва 2 038 112 4,7 675 700 6 20,1 111 047 33 -86 259 430 -27,9 181 414 13 «Санкт-Петербург» Санкт-Петербург 1 352 696 18,1 210 877 14 4,7 33 662 306 558 15,6 888 812 25,8 188 255 14 «Россия» Санкт-Петербург 1 277 946 -10,4 133 851 15 3,6 7 934 208 904 -0,1 860 760 1,2 58 453 15 «Ак Барс» Казань 1 135 995 18,2 109 276 18 8,4 13 349 110 552 23,2 425 481 -5,9 178 788 16 Ситибанк Москва 1 123 850 23,6 132 384 16 9,9 10 550 463 12,8 15 -98,5 0 17 Новикомбанк Москва 1 040 117 -0,9 126 385 17 6,7 22 338 100 190 53,6 583 227 8,6 34 757 18 «Уралсиб» Москва 856 950 -3,9 108 913 19 10,9 16 106 219 778 19,4 459 185 3,9 323 992 19 МТС-банк Москва 798 258 29,3 103 161 20 1,3 11 385 250 185 38,2 332 613 -12,9 293 506 20 Юникредит-банк Москва 731 362 -8,5 337 899 12 10,9 30 929 13 254 -21,7 72 111 -40,5 46 569 21 ОТП Банк Москва 719 576 17,1 86 602 21 37,7 41 002 87 203 31,6 318 543 33,8 334 922 22 Озонбанк Москва 530 950 101,9 52 195 26 81,8 21 508 13 836 -38,2 12 944 — 12 565 23 НРБ Москва 513 326 102,9 45 728 30 48,6 16 233 46 656 -7 94 459 90,0 49 24 Почта-банк Москва 454 356 -15,6 47 617 29 -20,8 -7 549 249 890 -12,2 129 530 -40,3 92 487 25 Дж.П.Морган Банк Инт. Москва 436 354 23,6 27 875 47 10 2 447 0 — 0 — 0 26 Транскапиталбанк Москва 413 371 4,4 41 945 32 3 3 298 120 414 13,3 223 295 5,3 63 228 27 Экспобанк Москва 353 076 29,6 61 620 22 8,8 7 563 82 852 1,3 180 701 9,1 87 789 28 «Точка» Москва 338 359 0,2 29 749 43 41,2 9 106 0 — 2 941 — 0 29 Азиатско-Тихоокеанский банк Благовещенск 329 963 -1,6 37 001 36 4,1 12 149 93 968 26 171 862 1,0 128 717 30 Абсолют-банк Москва 320 174 6,4 49 068 27 1,6 1 800 101 552 9,1 209 316 11,1 138 341 31 «Центрокредит» Москва 310 113 173,2 47 692 28 1,1 6 290 2 941 2,1 49 130 25,8 885 32 «Зенит» Москва 284 184 -8 37 892 35 -3,4 528 89 678 7,3 191 091 -2,2 54 308 33 Росэксимбанк Москва 282 240 -8,7 42 586 31 12 4 340 0 — 185 622 -15,3 0 34 Металлинвестбанк Москва 265 350 6,8 41 048 33 0,7 1 574 80 921 12,4 134 902 4,5 44 657 35 УБРР Екатеринбург 257 756 -25,6 18 740 65 -50,8 -2 841 126 553 -7,6 113 829 -16,8 80 482 36 Яндекс-банк Москва 240 915 87,8 31 521 41 86,8 6 236 184 180 117,5 70 116 36,0 65 338 37 «Аверс» Казань 236 596 17,7 35 251 37 9,5 4 921 25 086 -6,3 45 195 36,9 2 170 38 «Кубань Кредит» Краснодар 230 514 21,3 23 614 50 4,4 410 131 625 31,4 129 141 1,6 44 030 39 Кредит Европа Банк Москва 227 536 16,1 29 445 45 22,6 10 721 50 578 10,2 115 254 -5,2 102 649 40 «Русский стандарт» Москва 205 366 -13,2 27 440 48 -11,7 3 386 102 594 -5,9 69 010 -14,7 68 020 41 Локо-банк Москва 200 281 -8,1 30 600 42 -2,9 176 76 625 -3,6 95 498 -0,2 98 230 42 ББР-банк Москва 200 163 22,8 22 243 54 -8,2 585 60 596 55,5 77 846 -9,3 5 433 43 Авто Финанс Банк Москва 190 825 7,6 34 021 40 -3 2 967 20 794 51,3 169 221 8,6 131 861 44 Примсоцбанк Владивосток 167 281 -5,3 21 721 56 1,4 1 548 74 774 6,3 124 882 0,1 50 130 45 «Синара» Екатеринбург 164 545 -6,2 19 520 62 24,3 -2 235 49 494 -20,7 16 635 41,7 3 924 46 Ингосстрах-банк Москва 154 630 -5,3 19 546 61 3,6 1 675 21 416 -6 97 202 -13,9 29 431 47 Газэнергобанк Калуга 151 765 -11,9 6 398 112 — 3 203 11 952 -13,7 39 897 -8,5 26 381 48 «Центр-Инвест» Ростов-на-Дону 149 635 5,6 19 657 60 1,6 941 70 877 13,4 126 001 2,5 85 669 49 «Левобережный» Новосибирск 148 603 1,1 20 836 58 5,5 2 008 67 950 7,8 97 601 -4,7 49 766 50 «Интеза» Москва 141 887 -17,7 54 238 23 16,8 9 722 1 069 -53,8 5 100 -48,1 272 51 Инвестторгбанк Москва 138 527 -29,8 -20 538 305 — 2 130 36 784 -55,6 48 465 -43,9 498 52 МСП-банк Москва 137 437 3,8 23 103 51 -2,4 4 273 0 — 95 648 5,4 10 53 Меткомбанк Каменск-Уральский 129 949 11,1 19 997 59 -7,2 -1 040 19 175 -23,5 37 828 -14,2 683 54 БКС-банк Москва 126 536 -15,1 21 387 57 -11,3 2 743 15 981 -20,8 32 955 16,4 231 55 Сургутнефтегазбанк Сургут 124 852 4,1 22 607 53 5,7 3 925 24 180 20,6 48 639 -11,3 45 587 56 Чайна Констракшн Банк Москва 117 145 40,7 14 543 76 23,1 2 710 0 -99,7 493 -57,3 205 57 Комм. Индо Банк Москва 114 323 16,1 23 029 52 46,4 9 370 0 — 521 -20,8 1 58 СДМ-банк Москва 113 310 12,3 12 780 81 -2,9 1 322 59 335 35,7 28 880 -8,2 1 969 59 «Ренессанс Кредит» Москва 112 466 -5,6 15 945 69 4,7 433 47 685 -11,2 73 093 -5,8 71 315 60 Фора-банк Москва 105 573 9,9 15 718 70 -0,4 1 195 48 153 24,6 64 328 9,9 7 161 61 «Авангард» Москва 104 496 2,3 17 855 67 4,8 3 312 7 679 -9,8 14 193 16,7 723 62 Сумитомо Мицуи Рус Банк Москва 104 077 7 28 667 46 20,4 4 866 0 — 25 -93,6 0 63 «Финсервис» Москва 100 173 -1,3 15 678 71 14,7 3 865 1 817 103,2 41 382 -34,7 3 558 64 ИНГ-банк (Евразия) Москва 97 352 9,4 53 768 24 19,5 8 695 166 -36,4 866 -64,0 0 65 Челябинвестбанк Челябинск 96 761 14,9 19 269 63 15,8 3 933 39 093 23,3 38 845 1,5 8 877 66 «Денизбанк Москва» Москва 96 588 12,2 15 499 72 63,8 5 349 26 -12,8 5 507 -1,8 0 67 БМВ-банк Москва 96 204 0 10 352 89 3,9 673 0 — 8 154 -54,5 5 045 68 «Солидарность» Самара 92 857 -6,3 18 513 66 -3,8 -835 40 692 17 28 218 -11,5 4 075 69 Вайлдберриз-банк Москва 92 778 59,8 53 082 25 150,2 42 120 418 — 24 574 841,6 0 70 «Приморье» Владивосток 82 093 -1,1 3 638 138 -14,4 -2 623 20 965 -11,5 16 356 -23,0 3 905 71 Мир Бизнес Банк Москва 78 981 -8,9 15 036 74 -11,8 2 436 861 336,2 4 109 -8,7 120 72 Челиндбанк Челябинск 78 806 10 12 870 79 3,7 1 251 37 361 6,8 40 533 -6,7 12 998 73 СГБ Вологда 78 089 8,4 5 851 116 5,4 423 16 977 36,4 31 977 -8,9 20 481 74 «Межфинансклуб» Москва 74 859 -2,2 6 435 111 -12,4 -501 15 230 -4,7 12 192 37,0 175 75 Генбанк Симферополь 73 417 21,9 3 673 137 18,7 1 101 24 244 25 36 783 15,5 11 926 76 СПБ-банк Москва 71 983 -3,5 9 306 95 6,7 521 9 -28,6 18 — 18 77 КЭБ Эйчэнби Банк Москва 71 745 -16,9 8 098 103 -1,1 1 215 0 — 2 621 -53,3 0 78 ПСКБ Санкт-Петербург 69 095 5,5 5 161 119 6,6 685 19 013 -6,4 9 950 19,8 127 79 Ишбанк Москва 68 777 13,8 10 246 90 24,5 3 996 710 3,1 5 566 -41,4 1 80 Реалист-банк Москва 64 606 18,1 10 357 88 1,2 427 19 671 19,3 26 435 -2,9 5 484 81 Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) Москва 63 528 4,1 40 683 34 13,5 4 991 0 — 67 -70,6 0 82 Дальневосточный банк Владивосток 62 674 -4,1 12 422 83 5,7 1 028 14 832 -4,3 34 848 -5,7 18 717 83 Тимер-банк Москва 61 788 4,9 -807 303 — 1 710 5 825 12,1 20 400 -5,6 1 508 84 «БНП Париба» Москва 59 703 5,1 23 948 49 9,8 2 485 0 — 353 -59,6 0 85 Интерпрогрессбанк Москва 58 522 2 4 703 124 2,4 727 25 942 4,6 15 678 -12,4 1 021 86 Москоммерцбанк Москва 57 322 -4,3 3 972 131 -18 -272 6 767 6,8 3 099 -35,0 2 993 87 БыстроБанк Ижевск 55 363 47,5 9 474 93 76,8 412 39 340 42,9 43 624 43,2 44 765 88 Еврофинанс Моснарбанк Москва 53 698 34,3 12 223 84 17,3 758 9 009 18,5 12 201 -9,6 11 89 «Траст» Москва 52 132 -23,4 0 - — 2 784 2 -59,9 5 101 -57,5 4 90 Азия-Инвест банк Москва 52 087 -3,3 11 022 87 -3,8 5 444 0 — 3 647 35,1 17 91 Дойче-банк Москва 51 273 5 35 017 39 9,3 3 437 0 — 24 8,6 0 92 «Объединенный капитал» Санкт-Петербург 50 553 -12,4 7 862 105 -7,9 351 13 297 44,8 1 294 -27,0 152 93 Кредит Урал банк Магнитогорск 49 774 2,5 6 522 110 8,6 767 19 625 10 29 837 12,0 20 806 94 Коммерцбанк (Евразия) Москва 48 861 20 21 808 55 -17,9 -848 0 — 442 -55,9 0 95 Экономбанк Саратов 47 773 58,6 -2 972 304 — -990 15 265 17,4 22 046 117,9 22 96 Росдорбанк Москва 46 556 8,2 4 153 129 -3,7 33 18 741 21,4 23 713 9,5 1 145 97 «Держава» Москва 46 053 -7,1 15 225 73 1,7 2 100 973 -18,8 4 606 -7,6 3 778 98 «Хлынов» Киров 45 637 12,9 6 267 113 7,6 877 21 479 26,9 28 990 7,7 7 272 99 Модульбанк Кострома 44 885 -21,6 5 136 121 -37,2 5 116 14 -2,6 6 796 69,1 223 100 МС Банк Рус Москва 44 501 4,4 9 357 94 18,4 1 763 0 585,7 7 840 -10,5 8 105 101 Алмазэргиэнбанк Якутск 44 108 1,1 5 875 115 -0,9 80 18 271 13,2 32 783 0,1 16 790 102 Тойота-банк Москва 43 334 -17,9 17 624 68 2,3 250 0 — 22 726 -30,5 21 748 103 «Кредит Свисс» (Москва) Москва 42 601 17,5 18 923 64 -0,2 399 0 -5,4 372 -6,2 0 104 НБД-банк Нижний Новгород 40 502 17,1 8 383 99 0,6 907 22 320 19,7 20 006 5,1 150 105 Ланта-банк Москва 40 271 -4,2 7 868 104 9 777 10 935 -14,9 10 208 15,2 657 106 Солид-банк Владивосток 40 021 22,1 5 141 120 74,3 2 175 9 753 72,5 11 170 20,6 779 107 «Национальный стандарт» Москва 38 987 2,5 11 309 85 5,6 927 11 193 13,1 26 077 2,7 194 108 Унифондбанк Москва 38 594 273,8 4 454 125 38,5 2 031 0 0 118 — 2 109 Аресбанк Москва 38 161 -5,8 8 557 98 0,3 904 3 -83,1 3 129 -40,2 662 110 Энерготрансбанк Калинингpад 38 060 11,2 8 660 97 5,9 1 024 9 894 12,5 12 872 0,3 4 369 111 Ури-банк Москва 37 104 -3,1 8 329 100 20,9 1 341 44 149,8 2 483 -21,4 6 112 Зираат-банк Москва 37 082 36,3 11 116 86 32,5 3 000 2 421 44,2 10 904 -4,0 25 113 Драйв Клик Банк Москва 36 374 -85,9 35 250 38 -25,3 3 454 0 — 13 842 -93,7 16 319 114 «Раунд» Москва 34 490 7,6 8 184 102 25,5 1 571 3 754 -43,8 5 884 10,8 182 115 Мидзухо-банк (Москва) Москва 33 660 6 29 713 44 10,9 2 915 0 — 17 -95,9 0 116 Прио-Внешторгбанк Рязань 33 089 14,2 3 567 140 12,1 788 18 747 22,6 21 643 8,6 1 158 117 «МБА-Москва» Москва 33 027 -18 9 109 96 -3,7 2 549 1 -98,7 2 009 -31,8 30 118 Цифра-банк Москва 31 957 4,3 3 615 139 11,2 1 208 6 226 38 979 -7,7 457 119 Чайнасельхозбанк Москва 30 801 20,8 12 509 82 8,2 1 385 0 — 0 -99,9 0 120 Эс-Би-Ай Банк Москва 30 231 1,4 10 078 91 23,6 1 947 220 -23,1 38 -58,5 126 121 Инбанк Москва 28 643 -5,8 3 798 134 22,3 789 10 017 -22 4 528 -32,2 155 122 Татсоцбанк Казань 27 893 7,9 8 229 101 -13,3 -1 193 4 703 48,7 11 762 -3,7 5 144 123 НС-банк Москва 27 725 -9 4 066 130 -7 -241 11 922 -5,9 4 509 -22,6 591 124 НК-банк Москва 27 592 -9,1 4 940 123 16,2 660 5 588 4,9 3 864 -9,3 567 125 «Уральский финансовый дом» Пермь 27 126 9,3 3 134 148 16,2 -742 13 930 17 11 468 2,2 8 304 126 «Акцепт» Новосибирск 26 577 -2,8 3 427 143 1,2 94 9 750 9,5 17 268 -18,9 6 129 127 Кошелев-банк Самара 26 522 18,7 2 533 156 1,1 189 14 962 15,6 13 587 -4,1 2 594 128 Балтинвестбанк Санкт-Петербург 25 921 12,3 -23 363 306 — -362 319 -12,4 9 406 5,3 137 129 Энергобанк Казань 25 266 11,8 7 444 106 0,4 978 6 584 20,7 17 254 -4,3 6 544 130 «Финам» Москва 24 152 30,3 5 361 118 10,4 1 498 2 404 134,2 251 42,3 256 131 Акибанк Набережные Челны 22 363 -1,3 7 062 107 8 552 8 832 6,3 4 872 -27,6 341 132 Руснарбанк Москва 21 972 -0,4 5 365 117 -17,3 775 2 965 71,6 11 387 1,5 1 337 133 Тольяттихимбанк Тольятти 21 672 -3 14 052 77 2,5 1 557 1 355 -23 6 581 -14,6 646 134 Банк Казани Казань 21 209 26,4 2 169 173 -6,9 11 6 543 15 8 705 2,4 1 629 135 Белгородсоцбанк Белгород 20 647 6,2 2 453 160 46,5 938 3 273 43,8 5 173 23,8 52 136 Первый Инвест Банк Москва 20 582 25,1 4 301 128 144,2 2 739 2 110 92,7 4 484 60,7 11 137 Морской банк Москва 20 366 -25,7 1 801 187 -37,4 -1 563 4 392 2,6 2 338 57,0 1 138 «Креди Агриколь» КИБ Москва 19 827 -0,9 12 803 80 -1,8 631 0 — 9 -72,3 0 139 «Агропромкредит» Москва 19 402 -19,4 3 795 135 5,6 326 4 562 -45,9 3 989 -47,9 728 140 Норвик-банк Москва 19 302 5,5 2 092 176 4,5 -47 9 621 -1,2 13 201 12,4 13 452 141 «Оренбург» Оренбург 18 918 7,9 3 559 142 3,5 123 7 417 4,4 12 991 2,2 9 960 142 БЖФ-банк Москва 18 525 -5,3 2 127 174 -6,4 161 10 437 26,1 11 922 13,7 11 256 143 Автоторгбанк Москва 18 413 21,4 4 431 126 0,4 473 1 619 — 8 155 8,5 7 968 144 «Развитие-Столица» Москва 18 197 -15,1 3 350 145 -24,7 831 6 858 -17,8 6 291 3,6 8 197 145 Датабанк Ижевск 17 536 2,3 2 318 165 4,8 164 7 302 14,3 10 851 -0,9 1 929 146 «Александровский» Санкт-Петербург 17 460 -10,5 2 344 163 -15,7 -236 8 525 9,5 6 614 -20,0 396 147 РФК Москва 17 097 -26,2 3 560 141 17,6 535 210 19,3 521 -0,1 22 148 Свой банк Москва 17 026 25 2 479 158 18,6 217 10 460 26,5 12 547 24,6 2 675 149 Алеф-банк Москва 16 472 1,7 6 620 109 11,7 405 4 416 16,1 6 118 -22,2 860 150 Фольксваген Банк Рус Москва 16 285 -32,1 14 662 75 -37,9 1 491 0 — 517 -63,2 541 151 Юг-Инвестбанк Краснодар 15 991 13,8 2 711 155 8,4 306 7 520 5,3 7 557 -3,0 3 233 152 МБ Рус Банк Москва 15 921 2,3 6 681 108 -1,1 50 3 157 330,8 13 243 6,1 11 588 153 «Славия» Москва 15 400 49,8 5 073 122 18,3 1 442 536 -5,2 4 452 9,2 44 154 СЭБ-банк Санкт-Петербург 14 982 3,2 13 473 78 10,3 1 358 0 -18,4 0 — 0 155 Русьуниверсалбанк Москва 14 542 3,8 10 002 92 9,7 783 2 445 17,2 3 919 -7,6 1 156 «Ростфинанс» Ростов-на-Дону 14 297 -39 2 920 151 -1,6 232 4 683 12,9 7 787 -52,5 4 763 157 Первоуральскбанк Первоуральск 14 272 25,4 1 305 210 22,6 415 6 633 2,5 6 228 1,8 946 158 «Ресо Кредит» Москва 14 094 -19,1 5 959 114 0,8 342 809 -63,4 247 -18,3 8 159 Владбизнесбанк Владимир 13 582 57,7 1 335 208 5,2 106 2 736 21,5 3 479 -14,1 1 718 160 ЦМР-банк Москва 13 317 0 4 334 127 -14,9 -487 1 708 94,6 6 356 -5,8 305 161 «Форштадт» Оренбург 13 278 24,5 3 930 132 11,2 278 3 732 27,3 3 677 -37,4 3 236 162 «Венец» Ульяновск 13 138 156,6 980 229 -9,4 -36 3 834 26,1 3 524 11,8 847 163 Камский коммерческий банк Набережные Челны 13 030 20,9 2 799 154 13,7 1 029 6 956 74,3 9 270 58,9 1 349 164 Нико-банк Оренбург 12 947 -13,4 2 280 167 -0,6 -39 7 286 -9,2 7 120 -16,2 4 751 165 «Итуруп» Южно-Сахалинск 12 378 -15,8 2 343 164 -9,4 69 3 225 -22,5 3 877 -20,2 879 166 «Ноосфера» Горно-Алтайск 12 237 227 1 389 202 10,3 169 1 681 171,7 4 798 312,7 3 129 167 Кузнецкбизнесбанк Новокузнецк 11 869 6,6 1 353 206 -28,5 -381 5 455 32,5 7 448 -5,4 1 582 168 «Пойдем!» Москва 11 853 -13,2 2 287 166 -19 -404 6 111 -20,8 7 927 -17,5 7 734 169 Трансстройбанк Москва 11 577 -21,3 1 946 184 7,8 213 3 630 -13,9 4 197 -19,6 334 170 Витабанк Подольск 11 444 22,5 2 036 179 11 382 2 -55,1 954 -26,9 955 171 Финстар-банк Санкт-Петербург 10 299 -0,2 1 499 196 -1,6 121 3 405 4 3 972 -14,2 1 274 172 «Новый век» Москва 10 162 5,7 2 205 171 23,8 410 647 31,8 1 960 17,4 292 173 Новобанк Великий Новгород 9 884 14,6 2 063 178 13,5 57 5 225 7,1 1 945 -0,7 663 174 Контур. Банк Екатеринбург 9 523 11,7 2 477 159 3 49 4 020 17,5 591 26,8 458 175 Банк 131 Казань 9 412 2,6 2 181 172 30,7 578 1 559 15 9 20,3 0 176 Томскпромстройбанк Томск 9 377 8,5 1 266 212 -3,7 33 4 838 -6,8 4 549 -6,8 1 873 177 Земский банк Сызрань 9 318 -61,7 1 035 223 -0,6 26 5 810 -0,5 4 772 8,0 446 178 «Кузнецкий» Пенза 9 309 -2,2 973 230 10,7 53 4 417 15,6 6 386 6,2 2 607 179 Хакасский МБ Абакан 9 300 0 2 210 170 1,1 141 2 948 -1,2 5 544 -1,4 1 510 180 Сибсоцбанк Барнаул 9 161 7,3 1 683 191 -2,8 -6 4 147 6,2 4 333 -7,2 623 181 «СтавропольПСБ» Ставрополь 9 033 14,1 1 109 220 14,6 138 2 559 3,5 1 740 -14,0 292 182 «Агророс» Саратов 8 918 -10,4 1 194 217 -5,7 67 4 128 16,9 2 958 23,3 434 183 Нацбанк сбережений Иваново 8 823 40 1 950 183 109,1 2 729 750 46,9 1 227 22,5 927 184 «Снежинский» Снежинск 8 821 -6,7 3 384 144 31,7 856 3 068 -23,3 2 067 -47,1 492 185 Углеметбанк Челябинск 8 661 -0,3 2 869 152 8,9 264 3 211 11,3 2 800 -17,0 342 186 ЧБРР Симферополь 8 460 5 1 214 215 3,3 375 3 216 9,4 1 641 22,6 79 187 «Долинск» Южно-Сахалинск 8 316 -7,6 1 250 213 23,9 -177 2 194 0,7 4 547 6,4 4 262 188 Социум-банк Москва 7 896 4,5 1 408 201 9,7 131 1 324 114,3 472 130,0 100 189 Нокссбанк Волгоград 7 661 20 3 703 136 10,2 410 1 091 23,8 4 874 7,5 1 359 190 Гута-банк Москва 7 628 3,9 3 240 146 6,8 396 215 63,7 665 4,6 146 191 Газтрансбанк Краснодар 7 603 7,7 2 480 157 5,7 97 3 207 39,2 2 927 21,3 138 192 Экси-банк Санкт-Петербург 7 564 0,7 3 205 147 -8,8 323 6 -14,4 3 411 -22,5 3 651 193 «Енисейский объединенный» Красноярск 7 392 -4,2 686 252 4,7 31 2 936 25,5 4 462 2,6 871 194 МТИ-банк Москва 7 313 3,7 2 083 177 12,1 944 780 104,6 3 573 0,7 546 195 НИПБ Москва 6 965 -15,2 2 241 169 10,4 49 1 589 -26,8 1 969 -18,8 234 196 Бланк-банк Москва 6 720 6,6 930 236 20,3 203 9 -19,5 6 13,5 0 197 «Кетовский» Курган 6 696 46,8 1 016 226 10,6 227 2 142 53,6 3 640 36,6 74 198 «Столичный кредит» Москва 6 489 175,8 543 262 8,4 37 42 -4,1 354 21,8 122 199 «Юнистрим» Москва 6 462 -8,7 2 807 153 3,4 514 0 — 17 -31,7 0 200 Горбанк Санкт-Петербург 6 054 -2 2 923 150 -1,1 161 2 731 1,3 412 -14,2 3 201 Стройлесбанк Тюмень 5 952 3,5 1 709 190 5,4 118 1 608 13,7 3 492 -8,2 221 202 Синко-банк Москва 5 871 -34 2 112 175 2,3 236 866 46,7 2 402 23,0 233 203 НИБ Самара 5 843 11,2 593 256 0,3 -19 0 -0,3 47 -35,2 102 204 ИС-банк Москва 5 753 -12,2 1 046 222 13,9 86 0 — 2 828 -1,4 1 229 205 Тендер-банк Москва 5 743 18,9 1 589 192 -0,1 96 3 191 76 3 723 7,6 711 206 «Вологжанин» Вологда 5 620 -7,3 901 238 15,7 60 3 930 -4,5 2 836 -4,2 817 207 Живаго-банк Рязань 5 539 19,7 462 276 12,6 108 2 032 43 1 529 3,0 679 208 Северный народный банк Сыктывкар 5 490 0,4 1 363 204 6 26 1 648 -11,6 1 526 -31,3 153 209 «Глобус» Москва 5 282 146,6 805 244 11,8 118 1 297 97,5 1 001 13,7 149 210 «Далена» Москва 5 185 -8,8 1 468 197 19,5 315 1 068 -11,4 179 -40,0 6 211 Кубаньторгбанк Краснодар 5 166 6,2 1 354 205 2,3 85 2 853 8,5 2 369 -2,5 261 212 Сити Инвест банк Санкт-Петербург 5 022 -39,6 1 888 185 12,2 217 0 — 730 -47,2 1 356 213 «Соколовский» Москва 4 981 -9,2 1 510 194 46,1 1 229 60 209,4 8 — 8 214 СМЛТ-банк Москва 4 951 177,5 1 197 216 2,7 37 463 319,2 455 71,3 0 215 Братский АНКБ Брaтск 4 813 13,3 640 253 4,2 24 2 620 10,7 2 221 -15,1 269 216 «Химик» Дзержинск 4 801 324,7 454 277 -1,2 48 170 28,6 203 -11,7 17 217 Крокус-банк Красногорск 4 682 -0,3 2 413 162 13,9 400 1 081 -3,7 1 531 12,9 173 218 Алтайкапиталбанк Барнаул 4 577 8,4 888 239 17,8 181 1 308 8,1 2 359 -5,9 298 219 ПроБанк Москва 4 483 9,6 1 985 182 8,4 364 625 35,6 1 228 0,7 26 220 Роял Кредит Банк Владивосток 4 480 -8,4 1 001 227 4,4 54 2 568 -9,6 864 -74,0 25 221 Москомбанк Москва 4 451 2,6 1 421 199 -4,1 184 342 -25,3 217 -73,5 6 222 Яринтербанк Ярославль 4 427 26,2 593 257 11,2 98 1 147 21,1 2 468 -2,9 164 223 «Бизнес-Сервис-Траст» Новокузнецк 4 375 1,9 832 242 -1,8 16 2 272 9,7 1 496 -7,6 1 426 224 «Москва-Сити» Москва 4 224 -1,1 1 800 188 2,2 73 1 493 255,8 2 920 76,0 594 225 Новый московский банк Москва 4 190 -27,2 2 015 180 22,5 383 139 70,4 113 -73,5 126 226 Уралпромбанк Челябинск 4 049 2,2 1 344 207 5,8 73 1 263 14,4 776 -10,0 422 227 Первый клиентский банк Москва 4 007 -13 2 419 161 -6,1 157 0 — 1 674 -37,6 615 228 Ю БИ ЭС Банк Москва 3 875 4,8 3 875 133 4,7 177 0 — 7 -47,8 0 229 Кузбассхимбанк Кемерово 3 772 23 385 286 6,5 23 1 203 22 1 420 11,0 66 230 МП-банк Москва 3 733 -71,9 1 789 189 10,1 192 1 -16,4 32 -99,6 32 231 ПроКоммерцБанк Москва 3 654 122,6 935 235 45,4 411 1 -17,9 742 -12,8 32 232 Промсельхозбанк Москва 3 551 53,4 710 250 23,7 92 22 -55,8 11 454,8 0 233 «Элита» Калуга 3 546 -4,2 875 241 16,3 135 789 6 1 617 -10,2 223 234 «Калуга» Калуга 3 474 165,1 750 248 81,4 89 340 -24,7 630 -13,3 138 235 РБА Москва 3 432 44 2 001 181 6,8 398 307 — 677 -28,3 0 236 Первый Дортрансбанк Киров 3 317 36,8 467 275 6,9 83 947 16,1 1 062 9,1 30 237 Донкомбанк Ростов-на-Дону 3 269 2,9 476 272 3,5 26 1 816 7,1 750 8,3 112 238 СПб банк инвестиций Санкт-Петербург 3 260 -38,7 1 551 193 25,5 317 0 — 8 10,0 10 239 Костромаселькомбанк Кострома 3 142 5,3 495 271 3,9 27 1 035 25,9 692 -30,1 634 240 Голдман Сакс Банк Москва 3 046 -27,1 3 044 149 -12,6 -260 0 — — — 0 241 РКА Москва 3 046 14 817 243 11,2 172 1 -18,2 1 091 -15,2 166 242 «Пермь» Пермь 2 896 4,5 944 233 12,4 127 615 -11,5 1 062 14,2 106 243 Народный Доверительный банк Москва 2 894 -42,1 554 261 22,5 70 22 -0,8 123 -36,7 7 244 «Арзамас» Арзамас 2 814 12,6 624 254 -5,6 18 1 158 15,9 822 18,7 93 245 «Уралфинанс» Екатеринбург 2 805 -21,2 961 231 7,3 87 750 2,6 194 18,9 73 246 «Земельный» Ростов-на-Дону 2 680 33,5 1 317 209 13,3 156 3 -33,1 0 — 0 247 «Ермак» Нижневартовск 2 666 24,1 1 027 224 7,2 66 768 52,6 617 -19,2 263 248 Алтынбанк Казань 2 651 9,6 1 220 214 22,9 141 3 -44,3 174 24,6 62 249 Натиксис-банк Москва 2 634 -72,8 1 465 198 -80,9 395 0 — 1 025 — 0 250 Сельмашбанк Ростов-на-Дону 2 584 -7,9 924 237 1,1 112 759 -36,2 361 26,2 55 251 «Капитал» Москва 2 568 7,3 2 256 168 3,4 160 159 14,2 1 -95,8 1 252 «Дружба» Тюмень 2 540 -8,8 504 270 1 9 50 -54,1 784 -7,9 106 253 ПТБ Владивосток 2 535 -13,8 1 420 200 -5,9 89 375 38,8 1 289 -7,3 254 254 «Саратов» Саратов 2 533 9,6 1 119 219 3,6 80 516 57,2 1 317 -1,0 180 255 Россита-банк Москва 2 472 37,7 740 249 2,2 16 545 20,9 551 -12,7 410 256 «Кремлевский» Москва 2 398 3,8 1 864 186 5,5 110 2 -43,5 1 570 30,0 309 257 «Заречье» Казань 2 382 3,3 1 305 211 1,9 41 218 -24,3 1 032 14,4 25 258 Внешфинбанк Краснодар 2 307 0,2 1 139 218 -4,6 -14 886 11 23 6,9 4 259 Банк РМП Москва 2 285 3,7 993 228 9 140 156 89,2 451 -11,1 15 260 «Приобье» Нижневартовск 2 228 -8,4 689 251 8,5 54 636 -21,4 569 -22,6 24 261 «Евроальянс» Иваново 2 216 51,1 1 385 203 197 -35 589 0,4 101 -34,6 65 262 АвтоКредитБанк Казань 2 198 -25,8 1 073 221 6,6 112 426 33,6 750 -18,9 158 263 Великие Луки банк Великие Луки 2 177 15,4 957 232 3,6 56 931 39,8 470 -0,6 102 264 ИК-банк Казань 2 160 1,9 941 234 -24,5 -33 120 40,9 74 -5,7 11 265 Тамбовкредитпромбанк Тамбов 2 108 6,7 511 267 3,4 14 825 11,2 779 -16,5 97 266 Вакобанк Великие Луки 2 000 6,7 887 240 8,5 79 576 7,4 216 82,3 52 267 «Йошкар-Ола» Йошкар-Ола 1 943 -7,8 367 288 -7,5 14 1 004 1,6 643 -16,2 33 268 Спецстройбанк Москва 1 843 89,6 534 264 -2,6 82 3 -69,9 340 41,7 120 269 МБКС Москва 1 681 120,7 150 300 40,4 43 0 — — — 0 270 Саммит-банк Владивосток 1 620 -3,7 451 278 5,5 28 348 10,2 252 -24,1 102 271 «Курган» Курган 1 564 8,7 590 258 -3,7 3 392 28,3 848 -10,5 66 272 «Нальчик» Нальчик 1 544 4,6 763 247 16,2 94 495 2 290 -0,3 64 273 Вестерн юнион дп восток Москва 1 498 -14,3 1 506 195 -13,1 -229 0 — 14 -5,1 0 274 «Викинг» Санкт-Петербург 1 496 -25 801 245 5,6 18 74 -86,5 439 -5,5 2 275 ИТ-банк Омск 1 486 -7,5 288 297 -19,9 -70 939 9 90 -29,3 23 276 Славянбанк Великий Новгород 1 465 -28,1 599 255 12,7 68 1 -0,5 133 0,5 19 277 «Агора» Москва 1 431 -10 349 291 1,1 5 261 4,5 347 -38,1 92 278 Крона-банк Иркутск 1 407 1,3 562 259 0,6 33 508 -5,1 863 -1,1 18 279 РСИ Москва 1 381 -1,7 405 284 3,7 41 406 36,2 88 -17,2 50 280 Камчатпрофитбанк Петропавловск-Камчатский 1 302 -70,7 786 246 -17,1 -154 151 -92 0 -100,0 25 281 «Сервис резерв» Москва 1 293 -47,7 505 269 -0,9 44 139 35,7 0 -99,7 0 282 «Металлург» Москва 1 215 -18,9 269 298 5,8 14 0 -4,3 — — 0 283 Почтобанк Пермь 1 206 14,6 472 274 3,3 17 448 4,9 489 -8,8 144 284 Русский банк сбережений Ессентуки 1 195 -32 1 023 225 8,7 80 19 1,3 650 5,5 3 285 «Максима» Москва 1 157 -13 472 273 7,3 67 0 — 359 -28,4 13 286 Торжокуниверсалбанк Торжок 1 067 2,9 414 283 5,5 17 135 16,9 105 -2,7 33 287 Классик Эконом Банк Владикавказ 1 052 10,4 518 266 11,8 65 225 6,1 485 35,2 68 288 Русский региональный банк Москва 1 001 2,3 416 282 -5 -10 0 — 154 51,3 14 289 Балаково-банк Балаково 975 5,7 449 279 1,7 16 143 2,5 549 25,7 63 290 Вейбанк Москва 921 -22,3 529 265 -16,6 0 0 30 213 36,0 230 291 Байкалкредобанк Иркутск 892 -5,9 353 290 2,9 -39 409 3,1 501 -30,1 54 292 ЕАТП-банк Астрахань 875 -0,6 426 281 5,1 34 120 4,3 588 6,2 708 293 «Космос» Москва 873 2,3 343 293 -3,5 -8 67 -27,9 329 -4,8 62 294 Дон-Тексбанк Шахты 863 5,9 554 260 30,7 33 231 -12,3 107 -10,2 72 295 «Вятич» Рязань 813 8 538 263 -11,4 -30 0 -3,3 0 — 0 296 «Оранжевый» Санкт-Петербург 775 -67,3 511 268 -13,4 -77 145 -87 2 — 0 297 «Новокиб» Новокузнецк 762 -31,8 428 280 0,9 9 222 39,3 375 -5,2 193 298 Таганрогбанк Таганрог 680 -20,5 369 287 6,4 2 12 -11,3 316 35,3 20 299 МСКБ Мурманск 673 -8 317 296 -5,5 -16 230 7,6 463 -20,8 123 300 «Континенталь» Железноводск 484 2,2 398 285 -1,3 3 0 — 197 -33,1 20 301 МВС-банк Махачкала 436 -11,3 344 292 -13,7 15 29 -8,1 283 -22,0 133 302 Северстройбанк Вологда 399 -1,9 337 294 1,4 7 0 — 302 -1,9 268 303 «Берейт» П. Красный Бор 397 -14,3 332 295 -5,2 -1 0 — 148 -2,4 13 304 «Эко-Инвест» Москва 388 -6,1 353 289 -1,3 14 0 -0,6 31 -17,9 29 305 «Тайдон» Кемерово 224 -9,7 223 299 2,8 -17 0 — 126 -12,2 0 306 Промсвязьинвестбанк Махачкала 205 -91,6 125 301 -53,2 -111 0 — — — 0 307 «Холмск» Южно-Сахалинск 186 -11,3 113 302 -1,2 -34 0 — 8 -5,5 8

Основные показатели по состоянию на 1 октября 2025 года. Таблица подготовлена «Интерфакс-ЦЭА» специально для “Ъ”.

*По состоянию на 1 октября 2025 года. Все абсолютные показатели деятельности банков представлены в миллионах рублей. Активы-нетто и другие показатели банков рассчитываются по методике «Интерфакс — Центр экономического анализа» на основе публикуемой Банком России отчетности. Таблица российских банков, подготовленная «Интерфакс-ЦЭА», включает 307 банков.