Опубликовано постановление мэрии о завершении отопительного сезона в Воронеже

Мэрия Воронежа 5 мая опубликовала постановление о завершении отопительного периода 2025–2026 годов. Документ подписал глава городской администрации Сергей Петрин. В соответствии с постановлением, руководителям учреждений социальной сферы в случае понижения температуры следует «обеспечить поддержание оптимального температурного режима в учреждениях».

Документ также рекомендует теплоснабжающим организациям обеспечить бесперебойное горячее водоснабжение потребителей на территории городского округа.

В первый раз отопительный сезон в Воронеже завершили 2 апреля — раньше, чем во всех других областных центрах Черноземья. После этого в регион пришло затяжное похолодание, и к 20 апреля в городе пошел снег. В тот же день губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что власти фиксируют рост обращений в сфере ЖКХ в связи с прекращением отопительного сезона, причем часть граждан позитивно воспринимает уменьшение суммы в платежках, но другие просят возобновить подачу тепла. Господин Гусев выразил надежду, что «в городе все под контроль возьмут».

На следующий день, 21 апреля, мэр Воронежа Сергей Петрин объявил о повторном пуске тепла. Заявлялось, что технологический процесс восстановления подачи тепла по всем объектам в городе займет не менее недели. Как сообщал «Ъ-Черноземье», постановление о возобновлении отопительного периода было подписано исполняющим обязанности главы городского округа Алексеем Рыжениным. Господин Петрин на тот момент находился не в Воронеже.

В регионе к началу мая установилась теплая погода без осадков. Накануне, 4 мая, состоялось заседание областного правительства, на котором губернатор Александр Гусев акцентировал внимание на вопросе оперативного завершения отопительного сезона на всей территории области. Вскоре после этого Сергей Петрин заявил об отключении отопления с 5 мая.

По данным Гидрометцентра России, вчера, 4 мая, температура воздуха в Воронеже поднималась до +23 градусов.

Денис Данилов