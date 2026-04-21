В Воронеже снова включат отопление

Из-за сохраняющейся и спрогнозированной низкой температуры воздуха, а также в связи с обращениями жителей с 21 апреля возобновляется подача тепла по всем объектам города, заявил мэр Воронежа Сергей Петрин в своем Telegram-канале. В пресс-службе городской администрации уточнили, что в число «объектов» входят многоквартирные дома.

«Технические вопросы с ресурсоснабжающими организациями обсудили, соответствующий документ уже подготовили»,— пояснил господин Петрин.

Накануне, 20 апреля, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что власти фиксируют рост обращений в связи прекращением отопительного сезона, причем часть граждан позитивно воспринимает уменьшение суммы в платежках, но другие просят возобновить подачу тепла.

«К сожалению, сейчас не везде это технически возможно сделать оперативно. В первую очередь внимание уделено социальным объектам, детским садикам и школам. В целом же наша задача — разобраться в причинах случившегося и не допустить повторения подобных ситуаций»,— прокомментировал ситуацию глава региона.

Господин Гусев также выразил надежду, что «в городе все под контроль возьмут».

Вчера «Ъ-Черноземье» также писал, что отопительный сезон в соседней Курской области закончат 23 апреля. При этом министр ЖКХ и энергетики региона Александр Мулевин назвал «неблагоприятным» прогноз Гидрометцентра на ближайшие три-пять дней. Однако, по словам господина Мулевина, если отключить отопление позже, то в мае куряне могут получить дополнительные счета.

Денис Данилов