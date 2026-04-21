Опубликовано постановление мэрии Воронежа о возобновлении отопительного периода

На сайте мэрии Воронежа 21 апреля было опубликовано постановление «О возобновлении отопительного периода 2025-2026 годов». Документ подписан исполняющим обязанности главы городского округа Алексеем Рыжениным. По информации «Ъ-Черноземье» мэр Сергей Петрин сейчас находится в отпуске.

Документ предписывает теплоснабжающим организациям с сегодняшнего дня «возобновить отопительный период 2025-2026 годов объектов социальной сферы, многоквартирных домов, административных и других зданий». Руководителям районных управ поручено организовать работу по подключению объектов социальной сферы и жилищного фонда к источникам теплоснабжения и обеспечить ежедневную передачу сведений о подключении в городское управление ЖКХ.

В постановлении говорится, что решение было принято «в целях организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей».

Как сообщал «Ъ-Черноземье», специалисты воронежского филиала АО «РИР энерго» сейчас запускают оборудование на ТЭЦ и котельных города, а также заново выстраивают гидравлические и температурные режимы теплосетей, ранее переведенных на летний режим. Технологический процесс восстановления подачи тепла по всем объектам в Воронеже займет не менее недели.

О повторном пуске тепла сегодня объявил мэр Воронежа Сергей Петрин. Он отметил, что решение было принято «из-за сохраняющейся и спрогнозированной низкой температуры воздуха, а также в связи с обращениями жителей». Накануне, 20 апреля, губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что власти фиксируют рост обращений в сфере ЖКХ в связи с прекращением отопительного сезона, причем часть граждан позитивно воспринимает уменьшение суммы в платежках, но другие просят возобновить подачу тепла. Господин Гусев выразил надежду, что «в городе все под контроль возьмут».

Денис Данилов