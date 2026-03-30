Первым в Черноземье тепло в домах отключают в Воронеже

Воронеж станет первым городом макрорегиона, где завершат отопительный сезон — со 2 апреля, сообщил мэр города Сергей Петрин.

По его словам, за минувшие выходные среднесуточная температура достигла +8 градусов, и, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни «ожидается дальнейшее потепление». В связи с этим управление ЖКХ в городской администрации готовит документы, после чего начнутся отключения и обследования сетей ресурсоснабжающими организациями.

В Курской области на заседании регионального правительства 23 марта министр ЖКХ и ТЭК Александр Мулевин уточнял, что власти при принятии решения так же будут ориентироваться на норматив. Предварительно, отопительный сезон могут завершить в начале апреля. В прошлом году тепло перестали подавать 15 апреля.

В Тамбове 24 марта глава администрации города Максим Косенков сообщил, что власти начали подготовку к завершению отопительного сезона, однако конкретные сроки пока не определены. В 2025 году отопление в городе отключили 17 апреля.

В Белгородской и Липецкой областях решение тоже не принято. В 2025 году это произошло 17 и 16 апреля соответственно. В Орле отопительный сезон также пока продолжается, в прошлом году его завершили позднее остальных регионов — 14 мая.

Анна Швечикова