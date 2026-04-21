Повторный пуск тепла в Воронеже займет не менее недели

Специалисты воронежского филиала АО «РИР энерго» (входит в госкорпорацию «Росатом», ранее называлась АО «Квадра») сейчас запускают оборудование на ТЭЦ и котельных города, а также заново выстраивают гидравлические и температурные режимы теплосетей, ранее переведенных на летний режим. Технологический процесс восстановления подачи тепла по всем объектам в Воронеже займет не менее недели, сообщили в пресс-службе предприятия 21 апреля.

«Оперативность появления тепла в конкретной квартире зависит не только от энергетиков, но и от работы жилищных организаций. Именно их задача сейчас — оперативно открыть задвижки, заново принять теплоноситель и наладить работу внутридомовых систем отопления»,— прокомментировали в компании.

Отдельно в «РИР Энерго» пояснили, что недельный срок касается процесса подключения общего числа объектов. Фактически же отопление будет появляться в домах постепенно — «где-то его дадут уже сегодня, где-то завтра и так далее».

О повторном пуске тепла сегодня объявил мэр Воронежа Сергей Петрин. Глава городской администрации отметил, что решение было принято «из-за сохраняющейся и спрогнозированной низкой температуры воздуха, а также в связи с обращениями жителей».

Накануне, 20 апреля, губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что власти фиксируют рост обращений в сфере ЖКХ в связи с прекращением отопительного сезона, причем часть граждан позитивно воспринимает уменьшение суммы в платежках, но другие просят возобновить подачу тепла. Господин Гусев выразил надежду, что «в городе все под контроль возьмут».

«Ъ-Черноземье» писал, что отопительный сезон в Воронеже завершили 2 апреля. После этого в регион пришло затяжное похолодание. Вечером 20 апреля в областном центре шел снег.

Денис Данилов