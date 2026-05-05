Порт Витино в Мурманской области может возобновить экспорт нафты уже в мае

Мурманский арктический порт Витино в Кандалакшском заливе Белого моря может уже в мае начать экспортную перевалку нафты. Об этом свидетельствуют данные отраслевых источников и системы LSEG. По информации участников рынка, с конца марта в порт начали поступать железнодорожные партии стабильного газового бензина (нафты).

Согласно данным LSEG, в акватории Витино ожидают погрузки два танкера — Yorik дедвейтом 21,9 тысячи тонн и Tigul дедвейтом 52,6 тысячи тонн.

Порт Витино позволяет отправлять грузы как в западном направлении — через датские проливы и Ла-Манш, так и по Северному морскому пути на восток.

После длительной модернизации терминал порта в мае 2025 года начал прием арктического дизельного топлива с российских НПЗ, а уже в июне запустил танкерные поставки для северных территорий России, не имеющих железнодорожного сообщения.

Ранее через Витино экспортировался стабильный газовый конденсат Пуровского ЗПК «Новатэка». Однако с 2014 года компания перенаправила эти объемы на переработку в порту Усть-Луга.

Матвей Николаев