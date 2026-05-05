Не председатель, но депутат

Суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) сохранил депутатский мандат председателю думы Нефтеюганска Александру Никитину («Единая Россия»), но лишил его руководящего поста. Об этом «Ъ-Урал» рассказала адвокат спикера Оксана Рудик. По ее словам, решение суда первой инстанции о сложении полномочий депутата Александра Никитина «в связи с утратой доверия» было признанно незаконным.

Фото: Сообщество думы Нефтеюганска во «ВКонтакте»

Ранее Нефтеюганский районный суд установил, что управление профилактики коррупционных и иных правонарушений департамента государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции ХМАО выявило, что сумма неотраженных поступлений в декларации Александра Никитина «является существенной и практически в полтора раза превышает доход лица». На тот момент губернатор Наталья Комарова (ушла в отставку в мае 2024 года) ознакомилась с результатом проверки ведомства и направила в думу Нефтеюганска заявление о применении мер в отношении политика.

Депутаты прислушались к главе Югры и лишили Александра Никитина поста председателя комиссии гордумы по экономическому развитию и вопросам МСУ и запретили ему «занимать должности в думе до прекращения срока полномочий». Позже они изменили меру ответственности политику на «предупреждение», а в сентябре — избрали спикером.

Представители прокуратуры направили иск в суд, в котором заявили, что мера ответственности в отношении Александра Никитина «не соразмерна» характеру допущенных им «существенных» нарушений и потребовали лишить политика мандата в связи с утратой доверия.

Нефтеюганский районный суд в декабре 2025 года удовлетворил требования прокуратуры, признав нарушения депутатом законодательства о противодействии коррупции «существенными». «Довод о том, что допущенные нарушения совершены Александром Никитиным по причине признания его в 2020 году банкротом, а также в связи с отсутствием постоянного места работы и дохода, в результате чего он получал денежные средства от родственников и знакомых на безвозвратной основе, является несостоятельным»,— подчеркнули в суде.

В решении отметили, что дума не могла рассматривать вопрос об изменении мер ответственности в отношении депутата из-за возникновения противоречия «принципу неотвратимости ответственности». «Александр Никитин, являясь депутатом и председателем думы, свою обязанность неукоснительно соблюдать связанные с этим статусом обязанности и ограничения не исполнил»,— добавили в суде.

По итогам заседания суда ХМАО адвокат Оксана Рудик отметила, в действиях Александра Никитина «отсутствуют коррупционные риски, и они не доказаны прокурором». По ее словам, депутат на момент заполнения деклараций «был действительно уверен, что не является больше участником коммерческой фирмы "ЛЕМ"». «Сама процедура банкротства Александра Никитина в 2020 году подразумевает под собой прекращение права собственности на долю в обществе, не говоря уже о ликвидации общества самым налоговым органом»,— добавила она.

Госпожа Рудик признала, что Александр Никитин получал переводы от матери и брата, однако они были «незначительными». «Каждый менее 10 тыс. руб. и после процедуры банкротства физического лица, в период, когда Александр Никитин был депутатом на непостоянной основе»,— отметила адвокат.

Оксана Рудик заявила, что планирует через вышестоящие инстанции признать законным решение думы об изменении меры ответственности в отношении депутата с запрета занимать должности в думе до прекращения срока его полномочий на предупреждение.

«Изменяя меру наказания на более мягкую через год с момента принятия решения о ее применении, дума действовала в рамках полномочий. Большая часть депутатов уже обратились с апелляционной жалобой на вынесенное решение по утрате доверия Александра Никитина. В округе это первый случай, когда депутаты коллегиально не согласны с решением городского прокурора и суда, и заявляют о своем нарушенном праве. Этим шагом нефтеюганская дума показала свою сплоченность»,— сказала она.

По словам госпожи Рудик, по итогам заседания прокуратура «осталась недовольна, что Александру Никитину отменили отставку по утрате доверия». «Доказано, что проверка надзорного ведомства была проведена предвзято и неполно. Рисков для изменения решения суда в части признания незаконным увольнения Александра Никитина в связи с утратой доверия в вышестоящих инстанциях я не вижу»,— добавила адвокат.

Ранее по требованию прокуратуры суд лишил мандатов шестерых депутатов думы Нефтеюганска в связи с утратой доверия: в отставку ушли Рафаэль Галиев, Константин Черных, Александр Дудич, Иван Мурзин, Максим Мальчиков, спикер Марат Миннигулов и экс-председатель Ян Коваль (все от «Единой России»). Депутат Татьяна Кирюхина («Единая Россия») в декабре 2025 года написала заявление о прекращении полномочий по собственному желанию.

В случае досрочной отставки Александра Никитина число депутатов в думе Нефтеюганска сократилось бы до 16 из 25, в связи с чем представительный орган мог утратить возможность осуществлять свои полномочия. Согласно уставу города, властям пришлось бы объявить досрочные выборы нового созыва.

По словам осведомленного источника «Ъ-Урал», власти Югры отнеслись нейтрально к сохранению Александра Никитина в качестве депутата. «Вопрос с проблемной думой решен, в том числе, учитывая, что этот год выборный и для думы Нефтеюганска. Будет новый состав депутатов и он будет отличаться от текущего в сторону стабильности»,— заверил собеседник.

Василий Алексеев