Суд отправил в отставку председателя думы Нефтеюганска Марата Миннигулова

Суд в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) удовлетворил исковые требования прокурора о досрочном прекращении полномочий председателя думы Нефтеюганска Марата Миннигулова («Единая Россия»; ЕР) в связи с утратой доверия, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. По данным прокуратуры, спикер указал неполные и недостоверные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марат Миннигулов

Фото: Сайт думы и администрации Нефтеюганска Марат Миннигулов

Фото: Сайт думы и администрации Нефтеюганска

«Он скрыл доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях, не отразил сведения обо всех счетах, не в полном объеме указал недвижимое имущество супруги, а также не указал сведения об участии супруги в коммерческой организации»,— пояснили в ведомстве.

Марат Миннигулов возглавлял думу Нефтеюганска с 2022 года. Ранее, с 2002 года, он работал директором компании «Юринформ», с 2004 года — директором компании «СибирьНефтьСервис». В 2016 и 2021 годах был избран депутатом думы Нефтеюганска.

Марат Миннигулов во время работы спикером принял участие в конфликте гордумы с главой Нефтеюганска Эльвирой Бугай. Депутаты обвинили мэра в том, что она якобы ввела в заблуждение участников СВО и склоняла представительный орган к принятию выгодных для нее решений. После отставки госпожи Бугай по «семейным обстоятельствам» председатель претендовал на должность градоначальника, однако конкурсы по отбору кандидатов признавали несостоявшимися. В октябре 2024 года новым мэром Нефтеюганска с четвертой попытки был утвержден заместитель главы Макеевки (ДНР) Юрий Чекунов. В ходе торжественной церемонии в том же месяце Марат Миннигулов вручил ему соответствующее удостоверение.

Ранее, в сентябре 2024 года, суд по иску прокуратуры прекратил полномочия экс-спикера гордумы Нефтеюганска Рафаэля Галиева (ЕР). Надзорное ведомство установило, что депутат в 2023 году приобрел автомобили на 140 млн руб., что существенно превысило доходы бывшего председателя и его семьи за три года. При этом экс-спикер не предоставил справку о доходах за прошедший год в установленном порядке, уведомив, что не совершал никаких крупных сделок.

Василий Алексеев