Суд отправил в отставку седьмого депутата думы Нефтеюганска за два года

Суд в Нефтеюганске удовлетворил требование прокурора и прекратил полномочия депутата гордумы Ивана Мурзина («Единая Россия») в связи с утратой доверия, сообщили в пресс-службы прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). Ведомство установило, что парламентарий скрыл в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах за 2021 год сведения о том, что он является учредителем в коммерческой организации с многомиллионным оборотом.

Фото: Сайт гордумы Нефтеюганска



Как отметили в прокуратуре, в начале районный суд отказался удовлетворять требования. «Не согласившись с судебным актом, прокуратура обжаловала его в апелляционном порядке. Суд ХМАО решение суда первой инстанции отменил, полномочия депутата прекращены в связи с утратой доверия»,— добавили в ведомстве.

Иван Мурзин стал седьмым депутатом думы Нефтеюганска, который лишился мандата по требованию прокуратуры за два года. В 2025 году в отставку ушли представители от «Единой России» Рафаэль Галиев, Константин Черных, Александр Дудич и спикер Марат Миннигулов (все — по утрате доверия), в 2024-ом — Олег Газизов (по собственному желанию) и Ян Коваль (по утрате доверия).

Действующими депутатами думы Нефтеюганска остаются 19 человек из 25, предусмотренных уставом. В случае, если их число составит менее 17 парламентариев, представительный орган не сможет осуществлять свои полномочия, в связи с чем будут объявлены выборы нового созыва.

Депутаты гордумы в 2023 году приняли участие в конфликте с на тот момент главой Нефтеюганска Эльвирой Бугай. Парламентарии обвинили мэра в том, что она якобы ввела в заблуждение участников специальной военной операции (СВО) и склоняла представительный орган к принятию выгодных для нее решений. В марте 2024 года госпожа Бугай заявила об отставке по «семейным обстоятельствам». Позже комиссия по отбору кандидатов на пост главы трижды признавала конкурс несостоявшимся. В октябре 2024 года с четвертой попытки на должность мэра Нефтеюганска утвердили заместителя главы Макеевки (Донецкая народная республика; ДНР) Юрия Чекунова.

