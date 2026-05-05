Александр Бельский заявил, что бюджетные поступления в Петербурге снизились

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский подтвердил снижение бюджетных поступлений в Петербурге и объяснил, каким образом власти намерены корректировать расходы. В эфире радио «Комсомольская правда» спикер заявил, что все комитеты и районы должны пересмотреть собственные задачи, сохранив в приоритете выплату зарплат и содержание инфраструктуры.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«В связи с тем, что поступления немножко сократились, идет расставление приоритетов. Что приоритетней: поменять еще раз Невский или привести в порядок другие улицы? Надо спрашивать у вице-губернатора Разумишкина, как его комитеты расставляют приоритеты»,— пояснил Бельский.

Спикер добавил, что к сокращению расходов нельзя подходить механически — например, урезая траты на условные 10%.

«Каждый комитет и район должны определить приоритеты траты денег. В первую очередь содержание и зарплаты, затем собственные задачи»,— сказал спикер ЗакСа.

Поводом для обсуждения стала отмена конкурса на 4 млрд рублей по закупке трамваев и замедление ремонта тротуаров на Невском проспекте.

Кирилл Конторщиков