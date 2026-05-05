Сбербанк разослал свердловчанам SMS о сложностях с безналичной оплатой 5-9 мая

С 5 по 9 мая могут возникнуть сложности с безналичной оплатой — SMS и уведомления с такой информацией от Сбербанка получили жители Свердловской области.

У пользователей также могут появиться проблемы при использовании банкоматов, банковского приложения и получении сообщений с номера 900. По данным банка, эти сложности могут возникнуть из-за ограничений на работу мобильного интернета и SMS. «Вы можете подключиться к Wi-Fi, коды подтверждения будут в истории операций в "Сбербанк Онлайн"»,— говорится в сообщении.

Аналогичные сообщения от Сбербанка также получили жители других регионов — например, Ставропольского края. По данным «Ъ», отключения мобильного интернета в «целях безопасности» 5, 7 и 9 мая планируются в Москве — в день репетиции парада Победы и в сам День Победы. При этом масштаб ограничений в столице пока непонятен.

В Екатеринбурге репетиция будет проходить с 20:00 5 мая по 4:00 6 мая. Продолжительность Парада Победы в этом году составит 30 минут.

Ирина Пичурина