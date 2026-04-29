В Москве на майские праздники планируются отключения мобильного интернета

В столице 5, 7 и 9 мая планируются отключения мобильного интернета в «целях безопасности», рассказал “Ъ” источник на телекоммуникационном рынке и подтвердил еще один собеседник. «Ограничения будут, но их масштаб пока непонятен»,— объясняет один из собеседников “Ъ”, по его данным, отключения будут только 7 — в день репетиции парада Победы — и 9 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

28 марта Минобороны заявило, что парад на Красной площади пройдет без военной техники и воспитанников суворовских военных и нахимовских училищ, кадетских корпусов. При этом воздушная часть парада планируется. Сегодня, 29 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что парад в День Победы будет без военной техники для минимизации опасности на фоне террористической угрозы.

В прошлом году перед 9 мая в Москве также наблюдались отключения мобильного интернета.

В начале марта 2026 года в столице отключали мобильный интернет более чем на полторы недели из-за «внешних ограничений по соображениям безопасности». Затем в Москве включили «белые списки» доступных сайтов. Ограничения мобильного интернета сняли 24 марта.

В «Вымпелкоме», МТС не ответили “Ъ”. В «Ростелекоме» отказались от комментариев. “Ъ” направил запрос в «МегаФон».

Алексей Жабин