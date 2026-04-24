Парад Победы в Екатеринбурге продлится полчаса

В Екатеринбурге продолжительность Парада Победы в этом году составит 30 минут. Это следует из постановления мэра Алексея Орлова.

Празднование 9 Мая начнется с торжественного ритуала «Память» на Широкореченском мемориале, который состоится с 8:00 до 9:00. С 10:00 до 10:30 на площади 1905 года состоится парад войск Екатеринбургского гарнизона, после чего с 10:40 до 12:00 по проспекту Ленина пройдет шествие «Бессмертного полка».

С 11:00 до 15:00 на улице Горького будет работать выставка ретроавтомобилей. В это же время в парке Маяковского пройдет молодежная патриотическая акция «По следам подвигов». Там же с 11:30 до 12:00 пройдет встреча ветеранов у памятника воинам – разведчикам-мотоциклистам.

На площади 1905 года с 12:00 до 14:00 будут вести прямую трансляцию Парада Победы на Красной площади в Москве. В Историческом сквере с 12:30 до 15:00 состоится концертная программа «Мы внуки твои, Победа!», а с 17:00 до 22:00 — пройдет вечерний гала-концерт «За Россию, за мою!».

Кульминацией праздника станут салют и фейерверк, запущенные в 22:00 с акватории городского пруда.

На время праздника в центре города будут введены ограничения движения и парковки электросамокатов, а также запрет на продажу алкоголя в местах проведения массовых мероприятий.

Полина Бабинцева