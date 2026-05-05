В Ростове-на-Дону выплатили 3,1 млн рублей пострадавшим от атак БПЛА

Власти Ростова-на-Дону в этом году перечислили единовременную помощь 200 горожанам, чье имущество получило повреждения от осколков БПЛА. Общий объем выплат составил 3,1 млн руб. Об этом сообщила Деловая газета.Юг со ссылкой на директора департамента социальной защиты населения администрации города Викторию Добрицкую.

Сами жители Ростова в 2026 году с заявлениями о финансовой поддержке при утрате или повреждении транспорта из-за террористических атак, совершаемых с применением ракет и беспилотников, не обращались. Из-за отсутствия таких заявлений выплаты на возмещение имущества первой необходимости не производились.

Мария Хоперская