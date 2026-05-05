В Петербурге 5 мая ожидается до +16 градусов и облачная погода без осадков

Во вторник, 5 мая, в Санкт-Петербурге будет облачно с прояснениями. Ночью местами возможен небольшой дождь, днем существенных осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +14…+16 градусов, на побережье Финского залива — до +12. Ветер юго-западный, западный умеренный. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Синоптики прогнозируют комфортную для начала мая температуру

По данным синоптиков, атмосферное давление ночью будет повышаться, днем существенно не изменится. Температура воздуха в ночные часы составит +6…+8 градусов.

Кирилл Конторщиков