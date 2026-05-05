Более 80 улиц Краснодара временно останутся без света

Сегодня, 5 мая, более 80 улиц в Краснодаре временно останутся без электроэнергии. Об этом сообщает ЕДДС города.

В период с 09:00 до 17:00 электричества не будет по улицам: 1-я Кузнечный зарой, 1-я линия ПРК, 1 Мая, 1-я Трудовая, 1-я линия прк, 2-я Трудовая, 3-я Трудовая, 5-я Дорожная, 5-я линия прк, 5-й линии прк пр., 5-я Урожайная, 6-я Урожайная, 7-я Урожайная, 8-я Урожайная, Адыгейская набережная, Адыгейский 1-й пер., Адыгейский 2-й пер., Алуштинская, Апельсиновая, Арбатская, Большевистская, Брестская, Виноградная, Воронежская, Гаврилова, Гагарина, Гаражный 2-й пр., Гвардейский пер., Главная, Грушовая, Губкина, Дорожная, Изосимова, Калиновая, Керченская, Ключевая, Коммунаров, Котовского, Красноармейская, Красных Партизан, Красных Партизан пр., Кубанская, Ладожская, Лесопосадочная, Майкопская, Маяковского, Медовая, Мира, Новицкого, Новокубанский пер., Орджоникидзе, Осенняя, Парковая, Парковый пр., Пластунский 1-й пр., Предчистая, Прерывистая, Проезжая, Ростовское шоссе, Рясная, Севастопольская, Севастопольский 1-й пр., Севастопольский 2-й пр., Семеновская, Смородиновая, Сокол Евдокии, Средняя, Ставропольская, Степная, Таманская, Тенгинская, Титаровская, Титова, Троицкая, Тувинская, Тупиковая, Уссурийская, Фурманова, Шевченко, Яблочная, Ягодина, Янтарная и Яснополянская.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию жители города могут уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Алина Зорина